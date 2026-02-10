Experto en longevidad comparte: los siete alimentos que estimulan la creación de nuevas neuronas

Suscríbete a nuestros canales

Por años se ha dicho que entre los alimentos que favorecen las neuronas se encuentran los pescados grasos, nueces, huevos, verduras de hojas verdes, entre otros.

Es decir, la alimentación es fundamental para potenciar la memoria, el aprendizaje y hasta prevenir enfermedades neurodegenerativas, ya que proporciona la energía y los nutrientes esenciales para la sinapsis, la estructura celular y la protección contra el envejecimiento cognitivo, refiere la Inteligencia Artificial.

Incluso, expertos aseguran que mantener una dieta saludable promueve un envejecimiento saludable y activo, previene las enfermedades neurodegenerativas y algunos trastornos de salud mental.

¿Cómo los alimentos favorecen la salud del cerebro y las neuronas?

“El cerebro representa sólo el 2% de nuestro peso: sin embargo, necesita alrededor del 20% de la energía que ingerimos. Si nosotros ‘somos lo que comemos’, entonces nuestro cerebro también dependerá de lo que comamos”, explica la web Col Legi de Farmacéutics de Barcelona.

En tal sentido, la selección de los alimentos que se consumen diariamente no solo es favorable para la salud, sino que también son esenciales para la función cerebral; ya que cada comida tiene un efecto directo en la producción de señales del cerebro. Es decir, la selección de lo que se come mejora el estado de ánimo, ayuda a pensar más rápido, mejora la memoria y la concentración, e incluso, estimula la creación de nuevas neuronas.

Habla el experto

Contrario a lo que muchas personas pueden creer, la creación de nuevas neuronas si es posible, y así lo demuestran las investigaciones actuales.

Este proceso se conoce como neurogénesis y puede ocurrir durante toda la vida, incluso en edades avanzadas. Tal proceso se concreta principalmente en el hipocampo, área clave para la memoria y el aprendizaje, ayudando a la plasticidad cerebral.

Aunque la tasa de producción de neuronas disminuye con la edad, el cerebro mantiene la capacidad de generar nuevas células, y para ello es clave incluir en la dieta determinados alimentos.

El médico experto en longevidad con formación en Harvard, David Céspedes comparte cuáles son esos alimentos que ayudan a crear nuevas neuronas y preservar la memoria y función cerebral: arándanos, uvas rojas, té verde, café, cúrcuma, semillas de chía, semillas negras, pescado azul y chocolate negro.

Estos y muchos otros alimentos ayudan a mejorar la memoria, incluso en personas con Alzheimer, mejoran el estado de ánimo y ayudan a que crezcan nuevas células cerebrales, y hasta puede retrasar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube