Jugo natural que combate la anemia y regula el nivel del colesterol: esta es la cantidad que debes tomar al día

Las deficiencias nutricionales, especialmente la falta de hierro disminuye la producción de glóbulos rojos, lo cual causa anemia, una enfermedad que debilita el sistema inmunológico.

También, la alimentación alta en grasas y la inactividad física son las dos causas más comunes por las cuales el colesterol eleva su nivel, ya que, el organismo acumula grasa, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar la obstrucción de las arterias.

Por lo tanto, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Tua Saúde, el jugo de piña, fresa y naranja contiene vitaminas, antioxidantes y minerales que equilibran todos los niveles químicos del cuerpo, regulan el colesterol y aumenta la producción de glóbulos rojos.

Así debes consumir el jugo

Se sugiere que la persona consuma un vaso de jugo de piña, fresa y naranja sin azúcar en ayuna, durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentren los niveles químicos en la sangre.

Asimismo, es propicio acotar que si la persona padece de anemia crónica y descontrol constante en el nivel del colesterol debe asistir a control médico, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, implementar hábitos alimenticios saludables e ingerir mínimo siete vasos de agua al día y establecer una rutina de autocuidado contribuye a mantener en equilibrio al organismo.

Foto cortesía de: freepik

