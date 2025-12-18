Despídete de la anemia con este remedio casero a base de remolacha y manzana: así debes consumirlo para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación es una de las causas más frecuentes por la cual persona sufre de anemia, ya que, la deficiencia de hierro genera disminución en el nivel de hemoglobina y de no ser tratado a tiempo puede desencadenar problemas en la medula ósea.

En ese contexto, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, las enfermedades crónicas debilitan las defensas, por ello, es más factible que la producción de glóbulos rojos disminuya, al tiempo que también afecta la absorción de vitamina B12, la cual es indispensable para prevenir la anemia.

Sin embargo, en la actualidad existen múltiples tratamientos médicos para combatir la anemia, pero también hay alternativas caseras a base de jugos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la remolacha en combinación con la manzana, limón, semillas de auyama y col rizada, dichos ingredientes contienen propiedades vitamínicas que aumentan la producción de glóbulos rojos, al tiempo que fortalece el sistema inmunológico.

¿Cómo debes ingerir el jugo natural?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos vasos del referido jugo luego del almuerzo, durante cinco a 10 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Asimismo, es propicio acotar que si la anemia es crónica se sugiere que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar daños en el sistema inmunológico y la anemia la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, al tiempo que mínimo una vez al año debe asistir a control médico general.

