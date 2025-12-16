Dinero

Dólar y euro BCV para el miércoles 17 de diciembre: así se cotizarán las monedas oficiales

Por Yasmely Saltos
Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 05:00 pm
El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para el próximo miércoles 17 de diciembre, presentando un aumento en el precio en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotizará en 276,57 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras tanto, el euro se encuentra ubicado en 326,15 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

 

