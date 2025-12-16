Copa Airlines extiende suspensión de vuelos a Caracas: esta es la nueva fecha según el comunicado 

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 16 de diciembre de 2025, la aerolínea Copa Airlines anunció que ha decidido extender la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia la ciudad de Caracas.

La medida, que originalmente vencía en fechas previas, afecta la conectividad aérea en plena temporada navideña.

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos a Caracas

A través de un comunicado, la panameña reveló los detalles.

Al respecto, precisó que la suspensión de los vuelos hacia la capital venezolana se ha extendido hasta el jueves 15 de enero de 2026.

Se estima que para esa fecha la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa.

La reactivación incluye también la disponibilidad de su sistema de aterrizaje por instrumentos.

Alternativas en Maracaibo y Cúcuta

Ante la contingencia, la aerolínea está evaluando y activando rutas alternativas para facilitar el traslado de los pasajeros:

Por lo que, este martes 16 de diciembre, una aeronave de carga (B737-800BCF) realiza un vuelo de prueba en el Aeropuerto Internacional La Chinita.

De igual modo, el escrito señaló que se ha incrementado la frecuencia de vuelos entre Panamá y Cúcuta (Colombia) para atender la demanda de viajeros que se dirigen hacia la frontera con el estado Táchira.

Se debe recordar que Copa Airlines informó que los usuarios con vuelos programados durante el periodo de suspensión tienen las siguientes opciones:

Cambio de fecha o destino: Sin cargos adicionales, siempre que sea dentro de la misma región.

Cancelación del viaje manteniendo el valor del boleto para una fecha posterior.

Solicitud de devolución del dinero por boletos no utilizados o parcialmente utilizados a través de su sitio web oficial.

