Reunificación familiar: Misión Vuelta a la Patria alcanza los 1.1 millones de retornados

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que la Gran Misión Vuelta a la Patria ha facilitado el retorno de 1 millón 100 mil venezolanos para la reunificación familiar.

A pesar de los obstáculos operativos reportados en rutas internacionales, el programa creado en 2018 mantiene su despliegue para el reencuentro de connacionales durante las festividades decembrinas, refiere una NDP.

Misión Vuelta a la Patria

Al respecto, Cabello enfatizó que el Gobierno continuará recibiendo a los ciudadanos "con los brazos abiertos, vengan de donde vengan".

El objetivo primordial de estas movilizaciones es que los retornados se incorporen al desarrollo del país y logren reencontrarse con sus familias para las celebraciones del 24 y 31 de diciembre.

Situación de los Vuelos desde Estados Unidos

El vicepresidente recordó que la administración de Estados Unidos suspendió los vuelos de repatriación hacia Venezuela.

Cabello señaló que, pese a estos impedimentos, la misión impulsada por el presidente Nicolás Maduro sigue operativa para asistir a los venezolanos que deseen regresar.

La Gran Misión Vuelta a la Patria fue establecida formalmente en 2018 con la finalidad de ofrecer apoyo logístico y protección a los venezolanos en el exterior que manifiestan su voluntad de regresar voluntariamente al territorio nacional.

