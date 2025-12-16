Inameh prevé incremento de lluvias y chubascos en estas regiones de Venezuela: 16 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 16 de diciembre de 2025 se espera una situación meteorológica variable en Venezuela, caracterizada por mantos nubosos y precipitaciones de intensidad variable en gran parte del país.

Al respecto, indicó que la estabilidad atmosférica se verá alterada por el constante aporte de humedad de los vientos alisios del noreste.

Inameh prevé incremento de lluvias y chubascos en estas regiones

Durante las primeras horas del día y la mañana, el pronóstico del Inameh refiere cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en buena parte del territorio.

Además, se esperan lluvias o lloviznas dispersas en zonas específicas como el norte de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Los Andes y Zulia.

¿Cuál es el pronóstico para la tarde y noche?

Del mismo modo, se estima un cambio en las condiciones climáticas después del mediodía que arroja incremento nuboso generalizado en áreas de Bolívar, Amazonas, Guayana Esequiba y nororiente.

Igualmente, chubascos aislados y lluvias en la región insular, Los Andes y Zulia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el resto del país prevalecerá con áreas nubladas.

El Inameh destaca que persiste un aporte importante de humedad transportada por los vientos alisios del noreste.

Esta condición tiene una mayor influencia en las zonas costeras y se ve reforzada por los efectos convectivos locales, lo que genera las formaciones nubosas y las precipitaciones previstas.

También visite nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube