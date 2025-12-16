Transferencias a bancos desde la Plataforma Patria: recomiendan no pulsar este icono

Suscríbete a nuestros canales

El grupo de Telegram IVSS Pensionados de Venezuela, recomendó a usuarios de la Plataforma Patria no pulsar un icono en la página al momento de realizar las transferencias bancarias.

La recomendación difundida en redes sociales es revisar su monedero haciendo clic en “Movimientos” y luego en la fecha de la transferencia.

En este apartado, los estados deberían indicar “En espera” o “En trámite”. A su vez, se advierte que no se debe tocar el ícono de “CONFIRMADA”, ya que esto podría generar confusión sobre el estado real de la operación.

Ingreso Contra la Guerra Económica

Este lunes 15 de diciembre, inició la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica a los empleados públicos.

"Inicia el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica y Bonificación de Fin de Año (diciembre 2025) enviado por el presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria para el personal de la administración pública. 32.400,00 Bs. + Bonificación Fin de Año: 5.400,00 Bs", informó el Canal Patria Digital en sus redes sociales.

Esta entrega se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Retraso en las transferencias

Usuarios de la Plataforma Patria reportaron este martes retrasos significativos en la acreditación de fondos transferidos hacia distintas entidades bancarias del país.

Esta situación ha generado inquietud, especialmente entre los beneficiarios de bonos y pensiones.

El retardo parece estar relacionado con la alta demanda en el sistema durante estos días de asignación de beneficios.

Se presume que la demora se debe al alto volumen de operaciones pendientes que se están procesando desde la Plataforma Patria hacia el sistema bancario nacional. Esta acumulación ha ralentizado el proceso de acreditación.

Los usuarios confirmaron que las transferencias no han sido rechazadas, sino que se encuentran en estado de "proceso". Se espera que los montos se hagan efectivos de manera progresiva a lo largo del día.

