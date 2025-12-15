Servicios de salud en Connecticut: así protege a sus residentes durante eventos climáticos severos

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de los meses más fríos y las sorpresivas olas de calor presentan serios retos para la salud y la seguridad de la población. Para hacer frente a estas amenazas estacionales, el estado de Connecticut ha establecido una sólida red de apoyo a la salud en situaciones climáticas extremas.

Las autoridades estatales, de manera proactiva, recuerdan a los ciudadanos que es su responsabilidad tomar medidas preventivas y aseguran que ya están disponibles los recursos necesarios para reducir los riesgos asociados con el frío intenso o las tormentas severas.

Contar con la cobertura y la asistencia adecuadas es fundamental para que las familias puedan enfrentar lo que cada estación les depare.

Opciones disponibles para proteger la salud de los residentes de Connecticut en condiciones climáticas extremas

El apoyo estatal se organiza a través de varios programas diseñados para atender las necesidades más urgentes.

United Way 2-1-1, el servicio de información y referencia de Connecticut disponible las 24 horas, centraliza la mayoría de los recursos de apoyo.

Los residentes pueden encontrar información actualizada sobre recursos federales, estatales y locales durante eventos de clima severo, como tormentas invernales o frentes árticos.

Una de las opciones más importantes es la activación de albergues y centros de calentamiento.

Estos refugios proporcionan un lugar seguro y cálido durante la activación del Protocolo de Clima Frío Severo, que el Gobernador Lamont pone en marcha cuando las temperaturas caen a niveles peligrosos.

Además, el estado ofrece el crucial Programa de Asistencia de Calefacción (Heating Help).

Esta iniciativa ayuda a miles de hogares a cubrir los costos de sus facturas de calefacción durante el invierno, evitando que la falta de recursos económicos ponga en riesgo la salud de sus ocupantes.

Por último, los servicios de concienciación sobre el clima invernal difunden protocolos de seguridad esenciales que los ciudadanos deben seguir para protegerse a sí mismos y a sus familias de la exposición.

¿Quiénes pueden aplicar y cómo solicitar los beneficios?

En general, los recursos de emergencia y prevención están disponibles para todos los residentes de Connecticut.

Aunque los albergues de emergencia están abiertos a cualquier persona que necesite refugio inmediato del clima severo, programas de asistencia económica como Heating Help están diseñados para ayudar a individuos y familias que cumplen con ciertos criterios de ingresos y elegibilidad.

Acceder a estos beneficios es un proceso bastante sencillo:

Información general y albergues: Los ciudadanos pueden llamar al 2-1-1 en cualquier momento del día o visitar el sitio web 211ct.org. Esta es la forma principal de encontrar los centros de calentamiento o refugios más cercanos.

Asistencia de calefacción: Para el programa Heating Help, los interesados pueden encontrar información y el proceso de solicitud en el sitio web oficial del estado de Connecticut.

Alertas de seguridad: Las autoridades recomiendan encarecidamente inscribirse en sistemas de notificación de emergencias como CT Alert o el Sistema de Notificación Everbridge del DAS.

Estos sistemas envían alertas importantes directamente al teléfono o correo electrónico registrado, permitiendo a los residentes reaccionar rápidamente ante cierres de oficinas o situaciones de peligro inminente.

El Departamento de Servicios de Emergencia y Protección Pública (DEMHS) sigue colaborando activamente con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para garantizar que la comunidad esté siempre bien preparada.

La acción proactiva del gobierno asegura que cada residente tenga las herramientas necesarias para planificar y enfrentar los desafíos del clima extremo.

