Boletos del Mundial 2026 disparan la polémica: ¿Quién puede pagarlos?

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial 2026 comienza a calentar motores, pero junto con la emoción también crece una polémica que inquieta a miles de aficionados: los elevados precios para asistir a los partidos.

A medida que se acerca la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, los costos asociados al evento —boletos, hospedaje, transporte y experiencias— muestran un aumento que muchos consideran desproporcionado.

Uno de los principales focos de crítica apunta directamente al precio de las entradas. Aficionados de distintas partes del mundo expresan frustración por lo que consideran un acceso cada vez más limitado al torneo.

Ronan Evain, director ejecutivo de la organización Aficionados al Fútbol en Europa (FSE), declaró a Reuters que existe “estupefacción” ante los precios fijados por la FIFA.

Según Evain, se trata de un modelo que busca maximizar ingresos a costa del ambiente en las gradas. Para la final, afirmó, las entradas alcanzan alrededor de 4.000 dólares, una cifra que pone en duda la presencia del aficionado tradicional.

Precios que superan récords

Inicialmente, la FIFA informó que los boletos para la fase de grupos partirían desde 60 dólares, mientras que la final podría llegar a 6.730 dólares.

Sin embargo, la adopción de un sistema de tarifa dinámica, combinado con la reventa, disparó los precios hasta niveles inéditos.

En algunos casos, una sola entrada ha llegado a cotizarse en cifras equivalentes a 22 millones de pesos, según reportes del sector.

Datos recopilados por la FSE indican que un aficionado que desee seguir a su selección desde el primer partido hasta la final debería desembolsar al menos 6.900 dólares, casi cinco veces más que el gasto estimado para un recorrido similar durante el Mundial de Qatar 2022.

Alta demanda y experiencias exclusivas

La FIFA informó que recibió cinco millones de solicitudes en solo 24 horas durante la tercera fase del registro para el sorteo de boletos, un reflejo de la alta demanda global. Esta presión, sumada a la oferta limitada, eleva rápidamente los precios más accesibles.

A esto se suman los paquetes hospitality y VIP, que incluyen servicios exclusivos y alcanzan costos de varios millones de pesos, empujando aún más el promedio general del evento.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube