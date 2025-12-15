Zoom anuncia horario especial navideño: así atenderá el 24 y 31 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de servicios de entrega y logística Zoom anunció la modificación de sus horarios de atención al cliente para las fiestas decembrina con el objetivo de permitir a los usuarios planificar sus envíos con la antelación debida en la temporada navideña.

La compañía, a través de su cuenta en Instagram, modificó temporalmente el horario de servicio en sus oficinas a nivel nacional. Esta medida busca facilitar que todos los clientes puedan organizar sus encomiendas y documentos antes de las fechas clave de diciembre.

Estos son los nuevos horarios de atención

Los clientes deben tomar nota de los siguientes horarios especiales que aplicarán en las oficinas de Zoom ubicadas fuera de centros comerciales:

24 de Diciembre (Nochebuena): El servicio estará disponible hasta las 4 de la tarde .

31 de Diciembre (Fin de Año): El horario de atención será hasta las 12 del mediodía.

Asimismo, cabe destacar que las sucursales de la compañía que se encuentran dentro de centros comerciales operarán con su horario habitual. Los clientes que suelan utilizar estas sedes no verán interrupciones en el servicio.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube