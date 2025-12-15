Influencer desata el pánico en Palm Beach al devorar un cerdo crudo en plena calle: ¿cuál fue la sanción?

Suscríbete a nuestros canales

La policía de Palm Beach arrestó a Jonathan Houston, un creador de contenido de Clewiston, luego de que protagonizara un grotesco espectáculo en la icónica Torre del Reloj de Worth Avenue con el único fin de ganar seguidores.

Testigos alertaron a las autoridades al ver al sujeto arrodillado en la acera mientras desgarraba con sus dientes el cadáver crudo de un cerdo, una escena que inicialmente confundieron con la mutilación de un perro pastor alemán.

Este suceso resalta un importante debate sobre los límites de la notoriedad digital, ya que el acusado admitió ante los detectives que produce videos consumiendo órganos crudos para su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores ávidos de material extremo y gráfico.

Consecuencias

Según informa CBS News, el acto provocó consecuencias directas para la comunidad y el detenido, quien ahora enfrenta cargos por daños criminales y se declaró no culpable ante el tribunal.

Equipos especializados sanearon el pavimento para eliminar el riesgo biológico provocado por la sangre del animal, un procedimiento de limpieza que costó 346 dólares a los contribuyentes locales.

Aunque Houston logró su libertad bajo fianza poco después de su ingreso a la cárcel del condado el 8 de diciembre, el caso subraya el desafío que enfrentan las ciudades ante tendencias virales que priorizan el impacto visual sobre el orden público y la seguridad sanitaria.

