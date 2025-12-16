Maduro responde a las últimas declaraciones de María Corina Machado: Lo que tiene rota es el alma

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó las declaraciones de la dirigente opositora, María Corina Machado, quien afirmó que el “60 por ciento de la población venezolana está metida en el narcotráfico”.

“Yo no sé si el Ministerio Público la escuchó (...) pero eso que dijo es gravísimo, o sea que de cada 10 venezolanos 6 están metidos en el narcotráfico, está loca, demente de odio”, expresó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro +”.

“Dicen que tiene una vértebra rota. Lo que tiene roto es el cerebro y el alma, porque es una demonia, odia a Venezuela, te odia a ti, manipula a los cuatro seguidores que le quedan”, indicó.

Más temprano, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que las declaraciones de Machado son un reflejo del “desprecio de las oligarquías rancias de Venezuela hacia el pueblo”.

“Imagino que en este porcentaje están incluidos su madre, sus hijos, amigos y allegados (...) Solo les queda acudir a la violencia extremista y pedir socorro a sus dueños del norte para asaltar el poder político. Ya sabemos que no es por la vía del amor del pueblo”, señaló en su cuenta de Telegram.

“Expresiones vulgares que explican el rechazo y repudio de los venezolanos de bien a esta criminal, quien ha pactado con grupos narcotraficantes de Colombia, con paramilitares de (Álvaro) Uribe y (Iván) Duque, que pretende entregar el Esequibo y regalar las riquezas de Venezuela. Los venezolanos de bien estamos muy claros sobre esta podrida clase fascista. ¡No volverán!”, dijo Rodríguez.