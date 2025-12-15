Comunicado: Venezuela se pronuncia por sanciones de la Unión Europea 

Suscríbete a nuestros canales

La República Bolivariana de Venezuela emitió un Comunicado este 15 de diciembre de 2025 en el que rechaza de manera categórica la política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Unión Europea (UE).

A través de sus redes sociales, el canciller de Venezuela, Yván Gil, compartió la información.

Venezuela se pronuncia por sanciones de la Unión Europea

El comunicado establece que las sanciones son consideradas por el Estado venezolano como ilegítimas, ilegales y contrarias al Derecho Internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

El texto critica duramente a los dirigentes de la UE, señalando que han optado por una "línea de hostilidad estéril contra Venezuela" que solo busca acelerar su "propia decadencia política".

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica la política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuesta por la Unión Europea, por ser ilegítima, ilegal y contraria al Derecho Internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas", se lee al inicio de la misiva.

De igual modo, se agrega que "Los dirigentes de ese bloque han optado, lamentablemente, por acelerar su propia decadencia política, insistiendo en una línea de hostilidad estéril contra Venezuela, que evidencia una política exterior errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar".

También visite nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube