Omar Enrique y Omar Acedo estrenan su nuevo tema juntos “Nada cambiará mi amor por ti”

Omar Enrique y Omar Acedo lanzaron el tema “Nada cambiará mi amor por ti”. Se trata de una nueva versión de la balada original de Glenn Medeiros de 1987. La canción es el primer tema promocional del proyecto conjunto “Los Omares”.

Detalles de la producción

La producción del tema estuvo a cargo de Pedro Valdés y la mezcla de Ramsés Alegría. La canción ya está disponible en plataformas digitales. Próximamente se estrenará un videoclip dirigido por Poe Polanco en los canales oficiales de YouTube de los artistas.

Declaraciones

Omar Enrique declaró que la canción forma parte de un disco que lleva por nombre 'Los Omares'. Indicó que es el primer tema promocional del álbum y que lo describió como un regalo de navidad para sus fanáticos.

Trayectoria Reciente

En 2025, Omar Acedo representó a Venezuela en el Festival InterVisión en Rusia. También culminó una gira nacional llamada “Psiqui Tour” junto al dúo Buena Fe. Por su parte, Omar Enrique presentó su ‘Álbum 30 aniversario’, grabado en vivo.

