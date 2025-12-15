Tom Cruise se despide de su ambiciosa película en el espacio, ¿Donald Trump es la razón?

Suscríbete a nuestros canales

El anuncio del proyecto, realizado en 2020, generó una gran expectativa. Tom Cruise, junto al director Doug Liman, planeaba rodar una película de acción con secuencias reales filmadas en el espacio exterior. La producción buscaba la colaboración de SpaceX, la empresa de Elon Musk, y de la NASA. La idea era tan seria que, en su momento, el entonces administrador de la NASA designado por Trump, Jim Bridenstine, expresó su apoyo público en redes sociales, incluso sugiriendo la posibilidad de usar la Estación Espacial Internacional como locación.

La línea que no cruzó

El principal obstáculo no fue técnico, sino político. Para materializar el proyecto, el equipo necesitaba la coordinación formal y los permisos del gobierno federal estadounidense, lo que en la práctica implicaba solicitar la autorización de la Casa Blanca. Fuentes cercanas a la producción revelaron a medios como Page Six que Tom Cruise "no quería pedirle un favor a Donald Trump". La misma fuente señaló que "Tom no quiso preguntar por motivos políticos", priorizando mantenerse al margen de cualquier trámite que lo vinculara con la administración actual.

Cruise y la política

La decisión de Cruise parece coherente con su perfil público. El actor ha evitado tradicionalmente pronunciarse sobre política y se le considera una figura apolítica, algo que, según las fuentes, busca mantener para no alienar a su amplia base de fans. Este incidente no es el primer gesto de distancia hacia Trump. A inicios de 2025, Cruise rechazó un premio honorífico (Kennedy Center Honor) que le sería entregado en una ceremonia donde el presidente sería anfitrión, alegando "conflictos de agenda".

¿El final del sueño espacial?

Con la cancelación, este histórico proyecto cinematográfico queda archivado. Aunque en algún momento Universal Pictures mostró interés en distribuirla, las fuentes indican que las conversaciones dentro de la NASA se extinguieron hace tiempo y el tuit de apoyo de su exadministrador fue borrado. Cruise, por su parte, ya tiene su agenda llena con otros compromisos, incluyendo una próxima película con el director Alejandro González Iñárritu.

