Inicia pago especial para docentes activos este 13 de diciembre: detalles del monto

Este sábado 13 de diciembre, se inició la asignación especial de un pago para los docentes activos del Ministerio de Educación (MPPE).

El beneficio se otorga a través del monedero digital del Sistema Patria.

Inicia pago especial para docentes activos este 13 de diciembre

De acuerdo con el reporte, el pago que se estaría entregando al personal de la cartera de educación lleva por nombre Bono de Corresponsabilidad y Formación.

A través de la cuenta Pagos MPPE Oficial en Telegram se dieron a conocer los detalles de la bonificación.

"Se está realizando el proceso de acreditación del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de diciembre de 2025, dirigido al personal docente en formación, por un monto de Bs. 12.350,00", se lee en la publicación oficial.

El Bono de Corresponsabilidad y Formación se entrega a quienes se inscribieron en el curso de formación a través del MPPE, que lo dicta la Universidad del Magisterio.

Sobre el monto que reciben los docentes, se supo que es por 12.350,00 bolívares.

El estipendio no se asigna de manera directa y gradual, tampoco se escanea y no se activa a través de la mensajería especial del Sistema Patria.

Requisitos para la inscripción

Ser docente activo del MPPE.

Estar previamente registrado en la página de autogestión del MPPE.

Tener acceso al correo electrónico utilizado en el registro, asegurándose de que sea una cuenta Gmail, ya que no se aceptarán correos de otros servicios como Hotmail.

No tener activa una VPN y encontrarse físicamente en Venezuela.

Utilizar los navegadores Google Chrome o Firefox para evitar inconvenientes técnicos.

