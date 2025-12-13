¡Atención, Illinois! Este condado entregará cheques de estímulo por $500 en 2026: requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El Condado de Cook, en Illinois, ha dado un paso importante en la política social de Estados Unidos al aprobar fondos permanentes para su programa de Ingreso Garantizado.

Esta decisión garantiza que miles de familias de bajos y moderados ingresos seguirán recibiendo pagos incondicionales de $500 al mes hasta, por lo menos, el año 2026 y más allá, lo que representa un apoyo económico vital en medio de la crisis de asequibilidad.

La extensión de la entrega del cheque de estómulo en Illinoia: una respuesta directa al éxito del programa piloto

La Junta de Comisionados del Condado de Cook ha tomado una decisión importante al destinar $7.5 millones de dólares en su Presupuesto para el Año Fiscal 2026, asegurando así la continuidad de la iniciativa que antes se conocía como el "Cook County Promise Guaranteed Income Pilot", indica un comunicados del Condado de Cook y Economic Security Illinois.

Con esta aprobación, el Condado de Cook se convierte en el primero en el país en establecer una financiación permanente a nivel de condado para un programa de este tipo, destaca The TRiiBE, 2025.

El programa piloto, que comenzó en 2022, ofreció pagos de $500 a 3,250 familias durante un período de dos años, utilizando un total de $42 millones provenientes de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA).

¿Qué resultados se han obtenido con este beneficio?

Los hallazgos de la fase piloto tuvieron un impacto directo en la decisión de extender y hacer permanente el beneficio. Una evaluación preliminar, cuyos resultados se dieron a conocer en abril de 2025, mostró "impactos positivos significativos" en los participantes, indica Cook County Promise Guaranteed Income Pilot).

Los datos de la encuesta revelaron que:

Un 75% de los participantes se sintió más seguro financieramente.

El 94% de las familias utilizó los fondos para enfrentar una emergencia financiera o un gasto inesperado.

El 56% reportó una disminución en sus niveles de estrés, y el 70% consideró que el programa tuvo un efecto positivo en su salud mental.

Las familias beneficiarias destinaron la mayor parte del dinero a necesidades básicas, como alimentos, servicios públicos, transporte y pago de alquiler, lo que confirma el objetivo de la transferencia de efectivo sin restricciones: ofrecer a los hogares la flexibilidad necesaria para cubrir sus gastos más urgentes, reseña People.

¿Quiénes recibirán la ayuda en el condado de Cook, illinois, y cuáles son los requisitos?

El programa tiene como objetivo principal brindar apoyo a los residentes de bajos y moderados ingresos que han sido desproporcionadamente afectados por la inflación y el estancamiento salarial.

Aunque el Condado de Cook aún no ha publicado los criterios definitivos de elegibilidad para la nueva fase de 2026, las autoridades han indicado que se mantendrá un perfil similar al de la versión piloto, indica El Cronista.

Los requisitos anticipados incluyen:

Ser residente permanente del Condado de Cook.

Tener al menos 18 años al momento de la solicitud.

Un límite de ingresos familiar que probablemente no supere el 250% del umbral federal de pobreza, destaca Infobae.

Es probable que el proceso de selección para los cupos disponibles continúe a través de una lotería pública, especialmente si la demanda supera la cantidad de familias que el presupuesto de $7.5 millones puede atender.

Las partes interesadas deben estar atentas a los avisos públicos y al sitio web oficial del Condado de Cook para conocer la convocatoria y los requisitos actualizados.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube