Alerta financiera navideña: esto indican los expertos para evitar llegar "pelando" a Enero

La llamada cuesta de enero hace referencia a la dificultad de gestionar la economía en el primer mes del año, la comparan con una pendiente que no todos logran superar con éxito.

Diciembre, con su avalancha de celebraciones, regalos y cenas, representa el mes de mayor presión para las finanzas personales de millones de hogares.

La euforia de las compras impulsivas y el dinero extra, como aguinaldos o bonificaciones, genera sobreendeudamiento que se traduce en un enero lleno de estrés y angustia.

Pero ¿Cuál es el secreto para disfrutar sin culpas y empezar el próximo año con solvencia?

Presupuesto de "gasto intencional"

Los especialistas en finanzas y varios artículos indican que mucha gente asume que el dinero extra es un "colchón" infinito y no incorpora la totalidad de los gastos hormigas.

La primera acción que debe tomar hoy mismo es revisar sus ingresos totales para el mes, "identifique cuánto dinero tiene disponible, incluyendo su salario regular, bonificaciones y cualquier otro ingreso adicional", señala la consejera de finanzas de El Cuartel, Catia, Marjorie.

Es mejor dividir el presupuesto navideño en categorías claras y asignar un monto límite a cada una.

"Es necesario no caer en la presión social de darle regalos a todo el mundo, por lo que es mejor hacer una lista de las personas más cercanas yajustar su presupuesto a esa lista". Explica que la lista debe ser máximo 4 personas.

Las personas deben destinar el 10% de sus ingresos totales, que solo podrá hacer uso después de la primera semana de enero y será destinado a compras básicas.

Consejos prácticos

Controlar los gastos no significa reducir el disfrute:

Los regalos que implican tiempo de calidad suelen ser más memorables.

Opte por regalos personalizados o artesanales. Una carta sincera o un postre casero.

Proponga a sus grupos de amigos o familiares organizar un amigo secreto, esto reduce el número de regalos para dar.

No compre a última hora, evite caer en la trampa de las ofertas 2x1 si realmente no necesita el segundo producto.

Evite financiar sus regalos y cenas con la tarjeta de crédito, pues los intereses se extienden hasta marzo-abril.

Implemente la regla de las 48 horas, si después de dos días usted considera que si lo necesita, lo puede comprar, esto hace que la emoción baje y así comprar con la lógica.

"Al pagar cualquier compra, recuerde que cada gasto que usted hace en diciembre significa menos dinero para la cuesta de enero", por lo que debe pagar cosas que entre en su presupuesto, señala Marjorie.

Tomar estas medidas proactivas no solo le permite disfrutar las fiestas, sino que también establece un precedente de solidez financiera para el resto del año.

El mejor regalo que usted puede darse en Navidad es la tranquilidad de un bolsillo preparado para el inicio del nuevo ciclo.

