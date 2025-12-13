Trámites

Conoce los pasos para solicitar la pensión por trabajo en el IVSS: estos son los requisitos

El organismo compartió la lista de recaudos y a dónde debe presentar la documentación

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) difundió este viernes los requisitos y pasos para tramitar la pensión de trabajo en el organismo.

A través de sus redes sociales, compartió la lista de recaudos y a dónde debe presentar la documentación ante el IVSS.

Pensión de trabajo en el IVSS

De acuerdo con la información proporcionada por el IVSS, los recaudos para tramitar la pensión de trabajo son los siguientes:

  • Forma 14-04 debidamente firmada y sellada
  • Copia de la cédula de identidad vigente del solicitante
  • Forma 14-100 sin enmiendas ni tachaduras. En caso de empresa desaparecida anexar Forma 14-205 (Declaración Jurada de Empresa Desaparecida). Traer soporte de dicha declaración, BANAVIH o carta explicativa solicitando la pensión por sobreviviente.
  • Si es Continuación Facultativa, anexar solicitud de afiliación ante el IVSS o carta explicativo.
  • Si es nacionalizado, anexar Gaceta Oficial o datos filiatorios.
  • Edad comprendida entre 55 años si es mujer y 60 años si es hombre.

¿Dónde descargo las formas?

En este sentido, el organismo resalta que "todas las formas las puedes descargar en nuestra página web". Sigue estos pasos:

  • Ingresar a la web: www.ivss.gov.ve
  • Hacer clic en la sección Biblioteca de Formas
  • Selecciona la forma requerida y descarga

 

