Sector caprino de estreno: Marlene Arenas asume la presidencia de Asocabra 2025-2028

La Asociación de Criadores de Cabras Lecheras de Venezuela (Asocabra) anunció su nueva junta directiva para el período 2025-2028 tras una Asamblea General celebrada en el Complejo Ferial Bicentenario de Barquisimeto.

La plancha ganadora está liderada por Marlene Arenas, quien se convierte en la primera mujer presidenta de la asociación desde su fundación en 2017, refiere una NDP.

Marlene Arenas asume la presidencia de Asocabra 2025-2028

Marlene Arenas, propietaria del Centro Genético Murcia (CGM), asume el cargo como la cuarta figura presidencial de Asocabra, sucediendo a Roberto Lugo.

La nueva directiva fue proclamada junto a un equipo de productores y especialistas del sector.

Experiencia y gestión

Arenas llega a la presidencia con una amplia trayectoria y experiencia en diversos sectores ganaderos del país:

Recientemente fue ratificada como directora de Criabúfalos de Venezuela y se desempeña como vicepresidenta de la Unión de Criadores Ovinos de Venezuela (Ucove).

En su primer discurso, la nueva presidenta subrayó la necesidad de la unión entre productores y destacó la importancia de la medición en el sector:

"Nosotros como asociación debemos conocer números. Lo que no se mide, no se mejora", expresó.

Junta directiva período 2025-2028

Marlene Arenas estará acompañada por un equipo de productores en la nueva junta:

Norman Amati

Luis Carrillo

Luis Castillo

Leo Cegarra

Elvis Franco

Pablo González

Enrique Mérida

Miguel Núñez

José Rodríguez

César Romero

Santiago Semidey

Eneas Torres

Javier Urdaneta

La asamblea eleccionaria concluyó con la presentación del informe de gestión y los estados financieros de la junta saliente, destacando los logros en eventos nacionales e internacionales y avances administrativos.

