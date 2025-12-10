Nóminas

Comienza pago de nómina y "bono hallaquero" al personal del Ministerio de Educación: 10 de diciembre

La tarde de este 10 de diciembre, ha iniciado el pago de nómina al personal docente, obrero, administrativo y jubilado adscritos al Ministerio de Educación.

"Se informa al personal docente, administrativo y obrero del MPPE que se está abonando la primera quincena en sus cuentas nóminas", informó el canal en Telegram, Pagos MPPE Oficial.

De igual manera, se está cancelando el "Bono Hallaquero" por un monto de Bs 12.50.

En los próximos días se espera que sea cancelado el beneficio de los cestatickets al personal del Ministerio de Educación.

EN DESARROLLO...

Miércoles 10 de Diciembre - 2025
