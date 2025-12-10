Inmigrantes en Illinois: conozca las protecciones clave que otorga la promulgación de la nueva ley

Suscríbete a nuestros canales

En Illinois, Estados Unidos (EEUU), todo indica que los inmigrantes indocumentados podrán tomar un respiro ante la intensidad de los operativos migratorios en el estado, le explicamos de qué se trata.

Estamos hablando del Proyecto de Ley HB 1312 que fue promulgado este martes 9 de diciembre por el Gobernador J.B. Pritzker, ley que entró en vigor con efecto inmediato.

Lo primero que se debe saber es que esta promulgación incluye la Ley de Acceso, Seguridad y Participación en la Corte y enmiendas a otras leyes.

A partir de ahora, los inmigrantes cuentan con protecciones contra las labores federales de inmigración cerca de ciertos lugares “críticos” y pone a disposición medidas legales para aquellos cuyos derechos constitucionales fueron violados durante las redadas migratorias en el área de Chicago.

Contexto en Illinois

Esta ley es una respuesta directa del estado de Illinois a las acciones de cumplimiento de la ley migratoria federal, que en los últimos años han sido más agresivas, incluyendo arrestos en lugares considerados tradicionalmente "sensibles" o "fuera de límites" por discreción policial.

Aunque Illinois ya cuenta con la Illinois TRUST Act de 2017, que limita la cooperación de la policía local con las autoridades federales de inmigración.

La nueva ley amplía y codifica protecciones en lugares específicos.

Los críticos y funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han manifestado que la ley es inconstitucional debido a la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los EE. UU., que establece que la ley federal tiene precedencia sobre la ley estatal.

De hecho, cuando la Legislatura aprobó el plan, el presidente del Senado estatal, el demócrata Don Harmon, reconoció las quejas de los críticos de que enfrentaría un desafío legal.

Además, añadió que cree que es constitucional, pero que el gobierno federal podría intentar encontrar un tribunal favorable para anular la medida.

Alcance de la ley HB 1312

Con respeto a las protecciones específicas en lugares críticos, estas tienen el objetivo de que las familias inmigrantes se sientan seguras al acceder a servicios esenciales.

Ahora, los agentes federales tienen prohibido:

Arrestar dentro o cerca de un tribunal a cualquier persona que asista a ciertos procedimientos legales.

La protección se extiende a una zona de amortiguamiento de 1,000 pies, aproximadamente 300 metros, alrededor de las cortes.

Además, se permite a las personas arrestadas ilegalmente en estas circunstancias demandar a los agentes. Si el agente sabía o debería haber sabido que la persona estaba asistiendo a un procedimiento judicial, el demandante puede recuperar $10,000 en daños estatutarios, además de los daños reales.

Ley de Santidad y Privacidad de la Atención Médica: esta parte de la ley protege la información de salud privada de los pacientes.

Es decir, se restringe la divulgación de información médica protegida a los agentes migratorios, a menos que sea requerido por ley.

Se exige a los hospitales de cuidados intensivos generales y a otros hospitales que implementen políticas claras sobre cómo interactuar con los agentes del orden federal.

La ley enmienda la Ley de Educación Superior Pública, impidiendo que las universidades públicas tomen ciertas acciones basadas en el estatus migratorio real o percibido de estudiantes y empleados, a menos que la ley lo exija.

Las escuelas deben presentar procedimientos para aprobar solicitudes de agentes del orden que intenten ingresar al campus.

Por su parte, los operadores de guarderías y centros con licencia estatal deben:

- Desarrollar planes de acción sobre cómo actuar ante la llegada de agentes migratorios.

- Publicar carteles de "Conozca sus derechos" en sus instalaciones.

- Restringir las condiciones para compartir documentación sobre el estatus migratorio de niños o padres.

