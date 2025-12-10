Reservan para Fin de Año en Falcón: conozca los paquetes

Suscríbete a nuestros canales

Pasar Navidad y Año Nuevo en el estado Falcón es un plan muy buscado por quienes quieren pasarlo diferente. Agencias de viaje y hoteles ofrecen paquetes para pasar 24 y 31 de diciembre.

El hotel Aventura Suite en Tucacas, estado Falcón, ofrece paquetes para las fechas festivas. La habitación matrimonial cuesta $ 80 la noche, más el plato navideño por $ 20, cuesta en total $ 120; para cuatro personas vale $ 150.

“El paquete incluye desayuno, wifi, restaurante, piscina, cena de Navidad con plato navideño, música ambiental. La gente puede ir solo a cenar”, dijo la vendedora de Mercadeo, Mayela Saldivia.

Destacó que las personas solicitan más el paquete para pasar el Año Nuevo. Para el 31, la habitación matrimonial cuesta $ 140 con cena navideña, DJ, brindis. Los huéspedes pueden llevar sus botellas y pagan el descorche.

Indicó que se puede reservar el paquete con el 50 % del costo, y pagar el resto al llegar al hotel. “La gente está reservando para esos días”.

El socio de Viajes & Turismo Dibrav, Carlos Alberto Díaz, indicó que el Hotel Hesperia Morrocoy ofrece un paquete Todo Incluido, es decir, todas las comidas y bebidas, para ambas fechas festivas.

Para Navidad cuesta $ 240 por persona, por noche. Incluye la cena navideña, show de Santa Claus, DJ y música en vivo.

Díaz detalló “que el costo por recibir el Año Nuevo en el hotel es de $ 290 por persona por noche; incluye la cena navideña, música en vivo, uvas del tiempo y Hora Loca”.

La Posada Luz del Faro, en Morrocoy, cuenta con planes para pasar las fiestas.

El paquete de Año Nuevo, desde el 30 de diciembre hasta el 02 de enero; incluye coctel de bienvenida, desayunos, snacks, cenas, más la cena del 31 de diciembre, celebración de Fin de Año; dice un post en su Instagram.

El paquete por cuatro días y tres noches cuesta $ 170 por adulto.

El plan para Navidad incluye coctel de bienvenida, desayunos, snacks, cenas, alojamiento, disfrute de las instalaciones.

“El paquete para Noche Buena cuesta $ 90 la noche por persona y ya no hay, todo se vendió”, dijo una empleada de la posada, quien reservó su identidad.

Planes se reservan con 25 % del costo total

El agente de Reservas de Celebrity Travel, Julio Rivero, señaló que el Hotel Hesperia Morrocoy ofrece dos planes para disfrutar la Navidad y el Año Nuevo.

El plan de Navidad es un todo incluido de tres días y dos noches para dos personas. En habitación doble estándar cuesta $ 659 y se reserva con el 25 % de inicial.

El plan es un todo incluido, es decir, con todas las comidas y bebidas, cena y fiesta de Navidad, piscina, wifi y estacionamiento gratuito.

Para Fin de Año, el paquete incluye alojamiento por tres días y dos noches para dos personas, con todas las comidas y bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, cena y fiesta de Fin de Año. La habitación doble cuesta $ 899 y se reserva con 25 % de inicial.

