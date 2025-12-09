Higgins vs. González: La batalla electoral por Miami que enfrenta el costo de vida contra la seguridad

Suscríbete a nuestros canales

Miami acude a las urnas este martes para decidir quién tomará las riendas de la ciudad tras el mandato de Francis Suárez. Los votantes deben elegir entre dos visiones opuestas representadas por la demócrata Eileen Higgins y el republicano Emilio González.

Aunque la boleta electoral es técnicamente no partidista, la contienda refleja la polarización nacional: Higgins dominó la primera vuelta el pasado 4 de noviembre con el 36% de los votos, frente al 19% de González.

Esta segunda vuelta no solo designará al nuevo administrador municipal, sino que establecerá el tono político de una de las urbes más dinámicas de Estados Unidos según detalla AFP.

Ventaja demócrata

Eileen Higgins, de 61 años y excomisionada del condado de Miami-Dade, busca romper una hegemonía histórica: si gana, será la primera demócrata en ocupar la Alcaldía en más de tres décadas.

Su propuesta se centra en aliviar la presión económica que asfixia a los residentes, priorizando el acceso a la vivienda asequible y la reducción del costo de vida, temas sensibles en una ciudad donde el alquiler consume gran parte de los ingresos familiares.

Higgins promete una gestión transparente y afirma que su objetivo principal es proteger a las familias trabajadoras y garantizar que la ciudad permanezca habitable para sus ciudadanos ante el rápido desarrollo inmobiliario.

Tradición conservadora

Por el bloque conservador compite Emilio González, coronel retirado de 68 años y exdirector de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Su campaña apuesta por la seguridad pública como motor indispensable para la economía, argumentando que el orden atrae inversión y prosperidad.

González cuenta con el fuerte respaldo del expresidente Donald Trump y del gobernador Ron DeSantis, alianzas que utiliza para proyectar un liderazgo firme alineado con los intereses estatales y federales.

Nacido en Cuba, el candidato apela a su experiencia en gestión de emergencias y busca consolidar el voto de la influyente comunidad cubano-estadounidense.

El futuro de Miami

Esta jornada electoral cierra un capítulo turbulento que incluyó un intento fallido del alcalde saliente y de varios comisionados para retrasar la votación hasta 2026, bajo el argumento del ahorro de recursos.

Tras el rechazo de esa propuesta, la elección de este martes se vuelve un momento importante para los casi 500.000 habitantes de Miami.

El ganador heredará una administración que enfrenta desafíos inmediatos de infraestructura y densidad poblacional, poniendo fin a los ocho años de gobierno de Suárez y marcando el inicio de una nueva etapa administrativa con urgencias claras.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.