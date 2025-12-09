¿Cuáles son las modificaciones que realizará en el aeropuerto de Austin? Descubre las fechas y si afectará a los pasajeros

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom (AUS) en Texas ha conseguido un importante triunfo financiero al asegurar más de 100 millones de dólares en fondos federales gracias a la Ley de Infraestructura Bipartidista.

Esta información fue confirmada por fuentes oficiales, incluyendo la Oficina del Congresista Lloyd Doggett y la Administración Federal de Aviación (FAA).

Estos fondos serán clave para impulsar el ambicioso Programa de Expansión y Desarrollo Aeroportuario (AEDP), que está diseñado para hacer frente al impresionante aumento de pasajeros en la capital de Texas, que ya ha superado con creces la capacidad original del aeropuerto.

¿Qué incluye la ampliación del aeropuerto de Austin, Texas?

La inyección de capital es parte de una inversión total de miles de millones de dólares que transformará al AUS en un moderno y eficiente centro de transporte, capaz de atender a más de 30 millones de pasajeros al año para 2040.

Esta ampliación es multifacética e incluye varios proyectos clave que ya están en marcha o que están a punto de comenzar:

Nuevo hangar de llegadas y salidas (A/D Hall): Uno de los proyectos más destacados es la construcción de un nuevo edificio que funcionará como punto de recogida y entrega de pasajeros, con mostradores de facturación y recogida de equipaje doméstico.

Se espera que este proyecto esté terminado para diciembre de 2029, según los documentos de la ciudad.

Concourse B y túnel de conexión: Una parte importante de los fondos, específicamente $14.25 millones, se destina al diseño de un nuevo Concourse B que contará con 20 nuevas puertas de embarque.

Un túnel conectará esta nueva terminal satélite con la Terminal Barbara Jordan. Se anticipa que las obras de construcción de la nueva explanada principal y sus puertas comiencen en 2026.

Expansión de la Terminal Barbara Jordan: El proyecto West Infill está en marcha, añadiendo más de 75.000 pies cuadrados de espacio para ampliar el área de seguridad (el punto de control 3 pasará de dos a seis carriles) y el sistema de manejo de equipaje saliente, que se espera esté completamente operativo para 2026.

Mejoras en pistas y vías de rodaje: La FAA ha comprometido una parte significativa del dinero, alrededor de $108 millones, para construir nuevas calles de rodaje paralelas que apoyarán al Concourse B y a futuras expansiones, lo que mejorará la eficiencia operativa.

¿Cuándo iniciarán los trabajos y cuánto tiempo durará la ampliación del aeropuerto de Austin?

La expansión del programa Journey With AUS ya está en marcha con varios proyectos habilitantes. Por ejemplo, la fase 2 del nuevo sistema de gestión de equipaje saliente se completará en 2026.

Las etapas principales de construcción, como el gran hangar de llegadas y salidas (A/D Hall), están programadas para finalizar en diciembre de 2029.

El proyecto de expansión actual tiene como meta concluir para 2030, pero el aeropuerto ya está pensando en el desarrollo futuro hasta 2040 para poder atender a hasta 80 millones de pasajeros al año, según Shane Harbinson, director de desarrollo del AUS, indica AustinTexas.gov.

¿Afectará a los pasajeros?

Sí, definitivamente. El aeropuerto está trabajando para reducir las interrupciones, pero los viajeros ya están notando algunos cambios.

Por ejemplo, el proyecto West Infill ha requerido el cierre temporal de un punto de control de la TSA para su ampliación, lo que llevó a la creación de dos carriles adicionales en otro lugar para aliviar la congestión, indica Graef, USA.

Durante las obras, los pasajeros se encontrarán con muros temporales y una reorganización de las áreas de espera.

Sin embargo, el objetivo es que estas molestias temporales resulten en una experiencia de viaje más fluida y rápida en el futuro, con tiempos de espera más cortos en los controles de seguridad y un procesamiento de equipaje más eficiente.

El aeropuerto asegura que no se están utilizando fondos de los contribuyentes de la Ciudad de Austin para estos proyectos de expansión, sino que se financian a través de bonos de ingresos aeroportuarios, ingresos del aeropuerto y subvenciones federales, como las anunciadas por la FAA.



