Vigilancia digital atrapa indocumentados: así emplea ICE la tecnología ALRP para rastrear inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha implementado una amplia red de cámaras de video locales, conocidas como Lectores Automáticos de Matrículas (ALPR), para seguir los patrones de viaje de millones de conductores en Estados Unidos.

Esto ha sido revelado por varias investigaciones periodísticas y reportes de organizaciones que defienden los derechos civiles.

La expansión de esta vigilancia digital ha generado un creciente debate sobre la privacidad y los derechos constitucionales.

Cómo funcionan los ALPR y la colaboración del ICE con agencias locales

Los sistemas de Reconocimiento Automático de Matrículas (ALPR) funcionan mediante cámaras que toman fotos de las matrículas de los vehículos en lugares públicos, como calles y estacionamientos, indica Immigrant Defense Project.

Estas cámaras envían la información de las matrículas a grandes bases de datos que son gestionadas por agencias policiales y empresas privadas.

ICE, a través de acuerdos y la compra de datos de estas fuentes, tiene acceso a la información de las matrículas para seguir el recorrido de un vehículo, identificar sus rutinas y predecir posibles lugares de residencia o trabajo de una persona, reseña El Cronista.

Una investigación realizada por The Associated Press (AP) y otros medios ha revelado que ICE, al igual que la Patrulla Fronteriza, utiliza estos algoritmos para identificar rutas o patrones de viaje que consideran "sospechosos".

Esta práctica permite a los agentes federales o a sus socios locales interceptar vehículos basándose en las anomalías que detecta el sistema.

Preocupaciones sobre la privacidad y los derechos civiles ante esta estrategia del ICE

Los defensores de los derechos civiles están levantando la voz contra esta tecnología, argumentando que infringe la privacidad de las personas y se asemeja a una forma de vigilancia masiva, especialmente enfocada en comunidades migrantes, indica El Comercio Perú.

La organización Immigrant Defense Project (IDP) advierte que si un vehículo está registrado a nombre o dirección de alguien, ICE puede conocer su "rutina completa".

El alcance de esta vigilancia es especialmente preocupante, ya que los registros de los ALPR suelen almacenarse durante años y pueden ser compartidos entre diferentes entidades sin el consentimiento del propietario del vehículo.

Acciones de respuesta y concientización

Frente a la proliferación de esta tecnología de vigilancia, grupos de defensa han impulsado leyes locales, como la Ley de Luz Verde en Nueva York, que buscan evitar que los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) compartan información con ICE.

Además, los abogados especializados recuerdan a los conductores la importancia de mantener su información vehicular actualizada y conocer sus derechos legales, como el derecho a permanecer en silencio si son detenidos por un agente federal.

El debate sigue abierto sobre cómo encontrar un equilibrio entre la seguridad fronteriza y la aplicación de leyes migratorias, y el derecho fundamental a la privacidad de todos los residentes en Estados Unidos.

Visita nuestras secciones: Internacionales y Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



