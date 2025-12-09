¡Salud de hierro! Así demuestra Bobby Kennedy que lidera con el ejemplo el movimiento MAHA

Suscríbete a nuestros canales

El Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., desafió las expectativas sobre la vejez con una sorprendente demostración de vigor físico este lunes.

El aeropuerto Reagan National (DCA) dejó de ser una simple terminal de tránsito para convertirse en un gimnasio improvisado para Kennedy.

A sus 71 años, Kennedy ejecutó una serie ininterrumpida de 20 dominadas, un momento que fue compartido en video por Eric Daugherty y que se viralizó rápidamente en redes sociales.

En el video se observa al funcionario levantar su propio peso con una técnica que muchos jóvenes envidiarían.

Este despliegue de fuerza no fue solo un acto espontáneo, sino una declaración visual que refuerza su imagen de disciplina personal en medio de su gestión pública y el programa Make America Healthy Again.

MAHA

La filosofía del movimiento "Make America Healthy Again" (MAHA) es la plataforma central con la que Kennedy lidera el Departamento de Salud de Estados Unidos.

Como líder de una campaña contra las enfermedades crónicas y defensor de la salud metabólica y la alimentación orgánica, Kennedy utiliza su propio estado físico como la mejor herramienta de marketing político.

Al mostrarse capaz y atlético en la séptima década de su vida, el Secretario envía un mensaje directo al electorado: su propuesta de regenerar la salud de la nación comienza con el ejemplo propio, transformando la burocracia sanitaria en un reto de vitalidad palpable.

