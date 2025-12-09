Trump establece una nueva multa a migrantes detenidos en la frontera: este es el monto a pagar

Suscríbete a nuestros canales

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, oficializó el cobro inmediato de una multa de $5 000 a todo migrante indocumentado mayor de 14 años detenido tras cruzar la frontera sin inspección.

Esta medida, vigente desde el 7 de diciembre bajo la ley "One Big Beautiful Bill Act" (8 USC §1815), faculta a las autoridades para exigir el pago de la denominada "Apprehension Fee" al momento de la detención, sin necesidad de esperar una audiencia ante un juez.

Fondos

La normativa estipula que la mitad de los fondos recaudados financiará directamente las operaciones de ICE, fortaleciendo su capacidad operativa.

Según detalla Telemundo Chicago el 50% restante ingresará al Fondo General del Tesoro de Estados Unidos, una cifra que además sufrirá ajustes anuales basados en la inflación.

Detalles

Es importante destacar que las autoridades migratorias advierten que la falta de pago de esta tarifa generará una deuda federal automática, lo cual impedirá permanentemente cualquier trámite de regularización o entrada legal futura al país.

Esta estrategia de asfixia financiera implementada por la administración de Donald Trump se suma a otras sanciones recientes, como la multa de $1 000 diarios impuesta a quienes ignoren órdenes finales de deportación.

De este modo, el gobierno endurece el cerco económico contra la inmigración irregular, aplicando consecuencias administrativas severas que afectan a los migrantes independientemente de su tiempo de estancia o ubicación actual en el territorio estadounidense.

