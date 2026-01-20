Trámites vehiculares

Operativos del INTT en ocho estados: del 21 al 24 de enero

Estarán instalados en puntos estratégicos de varias ciudades

Por Maria Isabel Rangel
Martes, 20 de enero de 2026 a las 09:59 am
Esta semana el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) tendrá una serie de operativos especiales en diversas regiones del país.

Estos operativos tienen como objetivo mejorar la movilidad y garantizar el cumplimiento de las normativas de transporte, así como atender las necesidades de los ciudadanos en diferentes municipios. 

¿Donde serán los operativos del INTT esta semana?

  • Miranda, 21 de enero, municipio Andrés Bello, en la sede del Terminal de Turismo San José.
  • Yaracuy, 21 de enero, avenida Libertador, Terminal de Pasajeros.
  • Bolívar, 22 de enero, municipio Caroní, comunidad Dalla Costa.
  • Distrito Capital, 22 de enero, municipio Libertador de Caracas, Centro Comercial San Martín.
  • Portuguesa, 22 de enero, avenida Eduardo Chollet con Avenida Gonzalo Barrios, sede de la oficina de Inparques.
  • Monagas, 24 de enero, municipio Maturín, Plaza Bolívar del Furrial.
  • Zulia, 21 de enero, municipio Maracaibo, sede de la Policía Nacional Bolivariana también en el municipio Valmore Rodríguez, sede de la Alcaldía; 22 de enero, municipio Cabimas, comunidad Somos Chávez, sector La Montaña, Calle Santa Marta.
  • Trujillo, 24 de enero, municipio Valera, sede del IPASME, Plata III.

Martes 20 de Enero - 2026
