Operativos del INTT en ocho estados: del 21 al 24 de enero

Esta semana el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) tendrá una serie de operativos especiales en diversas regiones del país.
Estos operativos tienen como objetivo mejorar la movilidad y garantizar el cumplimiento de las normativas de transporte, así como atender las necesidades de los ciudadanos en diferentes municipios.
¿Donde serán los operativos del INTT esta semana?
- Miranda, 21 de enero, municipio Andrés Bello, en la sede del Terminal de Turismo San José.
- Yaracuy, 21 de enero, avenida Libertador, Terminal de Pasajeros.
- Bolívar, 22 de enero, municipio Caroní, comunidad Dalla Costa.
- Distrito Capital, 22 de enero, municipio Libertador de Caracas, Centro Comercial San Martín.
- Portuguesa, 22 de enero, avenida Eduardo Chollet con Avenida Gonzalo Barrios, sede de la oficina de Inparques.
- Monagas, 24 de enero, municipio Maturín, Plaza Bolívar del Furrial.
- Zulia, 21 de enero, municipio Maracaibo, sede de la Policía Nacional Bolivariana también en el municipio Valmore Rodríguez, sede de la Alcaldía; 22 de enero, municipio Cabimas, comunidad Somos Chávez, sector La Montaña, Calle Santa Marta.
- Trujillo, 24 de enero, municipio Valera, sede del IPASME, Plata III.
También puede visitar nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube