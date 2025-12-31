Tomen nota conductores: INTT ratifica límites de velocidad obligatorios en todo el país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) recordó la vigencia de las normas obligatorias de velocidad que deben acatar todos los conductores en el territorio nacional.

Estas medidas, enmarcadas en resoluciones oficiales como la 004-002, tienen como objetivo principal frenar el incremento de accidentes de tránsito en las principales arterias viales, estableciendo parámetros diferenciados según el tipo de vía y el vehículo.

Velocidad por tipo de vías

Para vehículos particulares y de transporte público, la velocidad permitida en autopistas es de 70 km/h.

Mientras que en carreteras nacionales, troncales y panamericanas se reduce a 60 km/h, y en zonas urbanas el máximo es de 40 km/h.

En el caso de las intersecciones viales, la circulación no debe exceder los 15 km/h.

Por su parte, el transporte de carga pesada (vehículos de más de 3.500 kg) enfrenta restricciones más severas, con un límite máximo de 45 km/h y la obligación de circular exclusivamente por el canal derecho en las autopistas.

El INTT enfatizó que estas reglas son críticas para el sector de transporte público, instando a las líneas y empresas operadoras a capacitar a su personal para salvaguardar la vida de los pasajeros.

Sanciones

El incumplimiento de estas regulaciones conlleva severas consecuencias legales y administrativas.

Las sanciones incluyen desde multas económicas considerables hasta la retención temporal del vehículo.

En situaciones de infracciones graves o reincidencia, las autoridades están facultadas para ejecutar la suspensión de la licencia de conducir por un periodo de hasta tres meses, especialmente si se determina que el exceso de velocidad fue la causa de un siniestro.