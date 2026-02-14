Comida gratis en Florida: detalles sobre la distribución de alimentos del 17 al 21 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias, entre estas, hay algunas que realizan entregas gratuitas de despensas de alimentos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay estará ejecutando un cronograma de entregas regular, de lunes a sábado, es decir, del 17 hasta el 21 de febrero.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.

Para esta próxima semana tienen un total de 15 entregas móviles en diferentes localidades.

Jornadas móviles con Feeding Tampa Bay

Martes 17 de febrero

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En POLK | Frostproof Care Center: 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843. De 10:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Miércoles 18 de febrero

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado 275 para recibir un boleto. Luego se le indicará que se dirija a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recibir su comida.

+ Solo peatones entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. en 4310 N Nebraska Ave.

En SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538. De 900 a 10:30 de la mañana.

En POLK | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853: De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En POLK | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Jueves 19 de febrero

En HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

Viernes 20 de febrero

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En HARDEE | Caring People Recovery Center: 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834. De 10:00 de la mañana a 12:30 de la tarde.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

En POLK | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

Sábado 21 de febrero

En HILLSBOROUGH | Plant City Community Resource Center: 307 N Michigan Ave, Plant City, FL 33566. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

+ La distribución está activa para personas que asistan a pie.

En HIGHLANDS | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Dover Advent Christian Church: 14202 Downing St. Dover, FL 33527. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Despensas gratuitas con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana han programado un total de 11 jornadas de despensas de alimentos en el Centro, Norte y el Sur de Florida.

Martes 17 de febrero

En MDC Homestead Campus: Miami Dade College - Homestead Campus, 500 College Terrace, Homestead. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Miércoles 18 de febrero

Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: Little Haiti Cultural Complex, 212 NE 59th Terrace, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Jueves 19 de febrero

En NMB-The City of North Miami Beach Mayor and Commission: Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Quincy - City of Quincy: Earnest Street, Earnest St, Quincy. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

Sábado 21 de febrero

En Pensacola- Brownsville Assembly: Brownsville Assembly Of God, 3100 W De Soto St, Pensacola. De 8:00 a 9:00 de la mañana

En Hallandale Beach-Healthy Living Community Day: 705 NW 1st Ave, Hallandale Beach. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Perry- Less Fortunate Matters: 604 W Julia St, Perry. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

En Deland-First Presbyterian Church Deland: 724 N Woodland Blvd, DeLand. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En Fort Lauderdale-South Promo: 3501 NW 8th St, Fort Lauderdale. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En Homestead-South Dade Technical College: 28300 SW 152nd Ave, Homestead. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En Miami-Health in the Hood - Lotus House: Lotus House Women's Shelter, 217 NW 15th St, Miami. De 11:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.

