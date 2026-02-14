Asesinato y suicidio en Brasil: secretario municipal mata a sus hijos tras descubrir infidelidad

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Itumbiara, en el estado de Goiás, Brasil, quedó consternada tras el asesinato de dos menores por parte de su propio padre, Thales Naves Alves Machado, secretario municipal de Gobierno.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 11 de febrero y ha generado gran conmoción en la comunidad local y en medios nacionales.

Las víctimas fueron Miguel Araújo Machado, de 12 años, y Benício Araújo Machado, de 8 años. El mayor falleció en el lugar a causa de las heridas, mientras que el menor fue trasladado al Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, donde fue sometido a cirugía y posteriormente murió por su grave estado de salud.

Thales Naves Alves Machado estaba casado desde hacía 15 años con Sarah Tinoco, hija del alcalde de Itumbiara, Dione José de Araújo.

Como secretario municipal y yerno del intendente, el funcionario tenía una relación cercana con la administración y participaba frecuentemente en eventos oficiales compartiendo fotografías y publicaciones en redes sociales junto al alcalde.

Señales previas y mensajes en redes sociales

Horas antes del suceso, Thales publicó un video junto a sus hijos, expresando su amor hacia ellos: “Que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito” (Que Dios bendiga siempre a mis hijos, papi los ama mucho).

También dejó un mensaje de despedida en sus redes, mencionando problemas familiares, que ahora forma parte de las investigaciones.

Según reportes de medios locales, Thales habría descubierto una presunta infidelidad de su esposa tras contratar a un detective privado. El material audiovisual que recibió horas antes del hecho sería uno de los factores que precipitaron la tragedia.

La Policía Civil de Goiás analiza este contenido y otras evidencias como parte de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del caso.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube