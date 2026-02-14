Paquetería IFE: sepa cómo viajar en ferrocarril con equipaje grande

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) ha implementado un servicio de paquetería que permite a los usuarios trasladar paquetes grandes y pesados entre Caracas y los Valles del Tuy.

Dicho sistema busca facilitar el transporte de mercancías personales o comerciales sin depender exclusivamente del tránsito terrestre, ofreciendo mayor rapidez y seguridad.

Para utilizar el servicio, los paquetes deben cumplir con requisitos de embalaje y seguridad establecidos por el IFE. Además, cada bulto tiene un límite de peso que no debe exceder los parámetros permitidos, asegurando que el traslado sea seguro y sin contratiempos durante el recorrido.

Entre los beneficios del servicio, el IFE destaca la comodidad y rapidez, ya que los usuarios solo pagan un boleto de pasaje por cada paquete, evitando largas colas y problemas de tráfico.

Además, la carga viaja junto con el pasajero, garantizando mayor seguridad y tranquilidad.

Los interesados deben consultar con el personal operativo en las estaciones antes de abordar el tren. Esto permite verificar que los paquetes cumplan con las normas y puedan ingresar al sistema sin inconvenientes, facilitando un transporte ordenado y eficiente.

Con el servicio de paquetería, los viajeros pueden movilizarse cómodamente y asegurar que sus bultos lleguen a destino de manera rápida, segura y eficiente.

