Paquetería IFE: sepa cómo viajar en ferrocarril con equipaje grande

El servicio es útil para trasladar herramientas, productos de venta o pertenencias personales de gran tamaño.

Por Jessica Molero
Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 10:00 am
Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE)
Foto: Cortesía

 

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) ha implementado un servicio de paquetería que permite a los usuarios trasladar paquetes grandes y pesados entre Caracas y los Valles del Tuy

Dicho sistema busca facilitar el transporte de mercancías personales o comerciales sin depender exclusivamente del tránsito terrestre, ofreciendo mayor rapidez y seguridad.

Para utilizar el servicio, los paquetes deben cumplir con requisitos de embalaje y seguridad establecidos por el IFE. Además, cada bulto tiene un límite de peso que no debe exceder los parámetros permitidos, asegurando que el traslado sea seguro y sin contratiempos durante el recorrido.

Entre los beneficios del servicio, el IFE destaca la comodidad y rapidez, ya que los usuarios solo pagan un boleto de pasaje por cada paquete, evitando largas colas y problemas de tráfico. 

Además, la carga viaja junto con el pasajero, garantizando mayor seguridad y tranquilidad.

 

Los interesados deben consultar con el personal operativo en las estaciones antes de abordar el tren. Esto permite verificar que los paquetes cumplan con las normas y puedan ingresar al sistema sin inconvenientes, facilitando un transporte ordenado y eficiente.

 

Con el servicio de paquetería, los viajeros pueden movilizarse cómodamente y asegurar que sus bultos lleguen a destino de manera rápida, segura y eficiente.

