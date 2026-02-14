Otro ataque de EEUU en el Caribe deja tres fallecidos: ocurrió este 13 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Comando Sur de los Estados Unidos confirmó la ejecución de una operación armada en la región del Caribe este viernes 13 de febrero, la cual resultó en la muerte de tres personas presuntamente vinculadas al narcotráfico.

El ataque fue llevado a cabo por la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear bajo instrucciones del general Francis L. Donovan. Según el reporte oficial emitido a través de la red social X, la acción consistió en un "ataque cinético letal" contra un buque que, según informes de inteligencia, transitaba por rutas utilizadas para el tráfico de sustancias ilícitas.

El comunicado emitido por el componente militar estadounidense enfatiza la naturaleza de la misión y los resultados obtenidos en el teatro de operaciones.

"Bajo las órdenes del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por organizaciones terroristas designadas en el Caribe", informó el Comando Sur de Estados Unidos a través de su canal oficial.

Operativos bajo designación terrorista

La intervención en el Caribe se justificó bajo la premisa de que la embarcación era operada por organizaciones terroristas designadas. Las autoridades militares indicaron que la nave participaba activamente en operaciones de narcotráfico al momento de ser detectada. Tras el impacto, no se reportaron heridos entre el personal de las fuerzas armadas estadounidenses, mientras que se confirmó el deceso de los tres tripulantes de la lancha sospechosa.

Historial de ataques recientes

Este incidente en el Caribe no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia de intercepciones letales iniciada el año pasado. El pasado 5 de febrero, el Comando Sur reportó un ataque similar en el Pacífico oriental que dejó dos fallecidos. Con este nuevo evento, el conteo de víctimas en operaciones contra naves en el Pacífico y el Caribe alcanza las 123 muertes desde septiembre de 2025, sumando además 10 desaparecidos y apenas 3 sobrevivientes en el mismo periodo.

Asimismo, el reporte detalló el sustento previo que dio paso a la acción armada del viernes.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y participaba en operaciones ilícitas. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción", puntualizó el informe firmado por la Fuerza Operativa Southern Spear.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube