De oriente a occidente Venezuela celebrará el Carnaval 2026: conozca la programación en los estados

Cada año se celebra el Carnaval en Venezuela y cada región prepara un cronograma de actividades para la ocasión que incluye los vistosos y emblemáticos desfiles. Oriente, la región central y occidente se unen en una fiesta llena de color y alegría.

En el estado Bolívar, el municipio de El Callao se prepara para recibir más de 40 mil turistas durante la celebración de los carnavales 2026, que se efectuarán del 12 al 17 de febrero, informó el alcalde de la jurisdicción, Coromoto Lugo.

Destacó que más de cinco mil personas participan en la organización de esta manifestación cultural reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Participarán agrupaciones de calipso, comparsas de fantasía, escuelas de diablos, madamas y mediopintos, figuras tradicionales que distinguen la identidad cultural callaoense.

Foto: La Verdad de Vargas

Entre los actos centrales de la celebración destaca la Misa de las Madamas, que se celebra en la medianoche del domingo de Carnaval, seguida de una gran comparsa con más de 800 mediopintos, personajes icónicos que recorrerán las calles al ritmo del calipso.

La Gobernación del estado Monagas anunció la programación de los carnavales Maturín 2026 mediante un comunicado, bajo el lema “La tradición que nos une y nos fortalece”.

El gobernador, Ernesto Luna, señaló que este año la celebración se trasladará directamente al corazón de las comunidades y a recintos emblemáticos de la ciudad de Maturín.

La agenda oficial para la edición 2026 queda establecida de la siguiente manera:

Sábado 14 de febrero: evaluación de las calles adornadas en los distintos sectores de la ciudad.

Domingo 15 de febrero: Gala de Fantasía y Patrimonio. Desfile de trajes de fantasía individuales. Lugar: Casa de la Cultura “Incita Aceituno”.

Lunes 16 de febrero: Concierto de talentos regionales y nacionales. Lugar: Concha acústica del Complejo Polideportivo de Maturín.

Martes 17 de febrero: Segundo gran concierto con artistas nacionales y regionales. Lugar: Concha Acústica del Complejo Polideportivo de Maturín.

Foto: Prensa de Monagas

En el estado Sucre, el comité organizador del Carnaval Turístico Internacional de Carúpano 2026, en su edición 61°, confirmó el inicio de las festividades para la temporada de este año.

El 27 de enero a las 4:00 pm se efectuó la primera caravana oficial de las mini candidatas y candidatas al reinado del Carnaval de Carúpano 2026. La caravana partió desde el parque Karupana, recorrió el carnavalódromo Juncal Do Humberto Angrisano, hasta el centro recreacional Don Rafael Montaño El Boquete.

El cronograma incluirá desfiles de carrozas, presentaciones musicales y comparsas tradicionales, aunque las cuentas de Instagram oficiales de la alcaldía de Carúpano y la cuenta del Carnaval de Carúpano no muestran la programación con sus fechas.

Carnaval 2026 en Occidente

En su cuenta de Instagram, la gobernación del estado Mérida anunció la programación para el Carnaval de 2026.

“¡Mérida se viste de Carnaval en 2026!. Arrancamos la planificación del gran Festival Carnavales Reír 2026, una celebración que llevará alegría, cultura y recreación a rincones emblemáticos de nuestro estado”, dice la publicación.

Escenarios confirmados:

Laguna de Mucubají, Rangel

Plaza Las Heroínas, Libertador

Balneario Caño Blanco, Alberto Adrianai

Balneario Palmarito, Tulio Febres Cordero

Balneario Cucuchica, Tovar

En estos lugares se ofrecerán dinámicas recreativas durante todo el asueto. “La inauguración oficial será el 13 de febrero en la Plaza Las Heroínas. Una agenda diseñada para el disfrute familiar y para proyectar a Mérida como el destino turístico cultural de Venezuela.

El Carnaval coincide con La Feria Internacional del Sol, que en la programación está previsto que los días 16 y 17 de febrero se efectuará el Carnaval Infantil, que consiste en un Festival artístico, cultural y recreacional, en Parque La Isla.

Carnavales en la región central del país

En el estado La Guaira pescadores y autoridades se preparan para recibir temporadistas que visitarán las 64 playas aptas en el Litoral Central.

Las principales actividades de la región quedaron suspendidas por el estado de conmoción decretado el 3 de enero, (entre ellas la elección de la mini reina, la reina adulta mayor y la reina central). Se desplegarán 3000 funcionarios de distintos organismos de seguridad ciudadana para garantizar el disfrute de los turistas.

Aún se desconoce si los tradicionales conciertos en la cinta costera se llevarán a cabo. Se tiene previsto que se realicen distintos festivales playeros, actividades deportivas, recreativas y culturales.

En el estado Carabobo, la ciudad portuaria inició oficialmente el cronograma de los Carnavales Turísticos Puerto Cabello 2026. En las instalaciones del Teatro Municipal, se llevó a cabo el casting y la imposición de bandas a las jóvenes que representan la identidad de las ocho parroquias y el Poder Popular Comunal.

Bajo la gestión del alcalde, Juan Carlos Betancourt, se garantiza una agenda cargada de cultura, seguridad y tradición para el disfrute de las familias venezolanas

12/02: Desfile Escolar Municipal (16 Circuitos)

13/02: Jornada de Saneamiento de Playas y Vías.

14/02: Elección y Coronación de la Reina

15/02: Desfile de Carrozas, Comparsas y Mega Retreta.

16/02: Actividades Culturales en Plazas y Playas (Sonrisa, Blanca, Waikiki)

17/02: 155 años del Baile de La Hamaca (Tradición Centenaria).

