¡Historia y color! El Grito de Carnaval ya tiene fecha en El Callao: conozca la agenda de actividades

Bajo el lema “Mi Carnaval es histórico y yo también”, este sábado 3 de enero de 2026 el municipio El Callao se convertirá oficialmente en el epicentro de la cultura venezolana con el tradicional Grito de Carnaval.

El evento marca el inicio de las festividades en el estado Bolívar y reafirma la vigencia de una tradición que es orgullo nacional y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La autoridad regional, Yulisbeth García, informó que se ha desplegado una arquitectura operativa integral que abarca la seguridad ciudadana, el fomento del turismo y la preservación de los espacios icónicos de la localidad.

El objetivo es garantizar que tanto locales como visitantes disfruten de una experiencia de alto nivel cultural.

"Trazamos cada detalle para que esta celebración sea memorable, llena de alegría y respeto por nuestras raíces. Queremos que el mundo vea que El Callao es la cuna de la alegría organizada", puntualizó la gobernadora.

27 Agrupaciones

Durante la actividad se presentarán 27 agrupaciones de calipso, entre bumbacs y campanas darán la bienvenida formal a la festividad más esperada por los bolivarenses.

El despliegue artístico servirá de antesala para lo que será la agenda carnestolenda en el resto de la entidad, teniendo su próxima parada de gran magnitud en Ciudad Guayana el sábado 10 de enero.

La gobernación hizo énfasis en que estos carnavales turísticos buscan consolidar a la región no solo como un polo minero, sino como un destino de gran valor cultural y patrimonial.

La invitación es abierta para todos los venezolanos que deseen conectar con la herencia afrocaribeña y el brillo de las madamas, diablos y mediopintos que dan vida a esta fiesta única en el mundo.

