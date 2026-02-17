¡Alerta sanitaria en EEUU! Retiran del mercado este popular salmón por riesgo de listeria

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta sanitaria tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en lotes específicos de salmón del Atlántico de la marca Wellsley Farms.

La empresa Slade Gorton & Co. inició el retiro inmediato del mercado del lote 3896 (UPC 888670025963), distribuido exclusivamente en los almacenes BJ's Wholesale Club de siete estados, incluidos Nueva York, Nueva Jersey y Maryland.

Alerta

Esta medida preventiva surge tras un muestreo aleatorio de la agencia federal, aunque hasta la fecha las autoridades sanitarias no confirman casos de enfermedad vinculados al consumo de este producto.

Según detalla NBC News, este salmón fue vendido entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2026, por lo que recomiendan a la ciudadanía no consumir el producto si fue adquirido en esta época.

Consideración

La identificación rápida del empaque resulta importante para los consumidores, quienes deben localizar el código en la parte posterior de la bolsa de 900 gramos para proceder con la devolución y obtener un reembolso total.

La infección por listeria representa un riesgo severo para la salud pública, ya que provoca desde cuadros de fiebre alta y náuseas hasta consecuencias graves como abortos espontáneos en mujeres embarazadas.

Debido a la resistencia de este patógeno para sobrevivir en ambientes refrigerados, los expertos recomiendan desinfectar las superficies que tuvieron contacto con el salmón contaminado y vigilar cualquier síntoma sospechoso de forma inmediata.

