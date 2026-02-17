¿Eres estudiantes? Así puedes obtener la tarjeta SUVE del Metro de Caracas: requisitos para menores de edad

El Ministerio de Transporte consolidó el uso de la tarjeta SUVE como el método exclusivo de pago para acceder a los principales sistemas de transporte masivo.
Esta medida incluye al Metro de Caracas, MetroBús, CableTren, Metro Cable, Metro Los Teques y el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), unificando así el cobro del pasaje en toda la región capital y sus alrededores.
Tres colores para cada usuario
El sistema SUVE se divide en tres modalidades según el perfil del pasajero:
- Amarilla: destinada a adultos mayores y personas con discapacidad.
- Azul (Turpial): exclusiva para estudiantes, quienes gozan de un 50% de descuento en el pasaje.
- Roja: dirigida al público en general.
Requisitos para estudiantes
Para obtener la tarjeta azul, los estudiantes deben cumplir con ciertos pasos:
- Básica y Diversificada: presentar carnet estudiantil, constancia de estudios y asistir con el uniforme escolar. Si el alumno no tiene cédula, debe ir acompañado de su representante.
- Universitarios (Pregrado): Consignar carnet estudiantil vigente y constancia de estudios.
Para facilitar la compra, el personal acepta pagos a través de biopago, efectivo en bolívares y divisas calculadas a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
¿Qué hacer en caso de pérdida?
Si un usuario pierde su tarjeta, la prioridad es proteger su saldo y datos personales. El primer paso es ingresar a la aplicación SUVE para inhabilitar el plástico.
Posteriormente, debe acudir a la estación más cercana con su cédula de identidad, informar al personal sobre el extravío y solicitar la reposición para vincular una nueva tarjeta a su cuenta personal.
Se recomienda a todos los ciudadanos descargar la aplicación oficial SUVE, la cual permite consultar el saldo disponible y gestionar la seguridad del dispositivo. Para dudas adicionales, el Metro de Caracas mantiene activos sus puntos de atención al cliente en las estaciones y sus canales oficiales en redes sociales.
