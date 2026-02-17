¿Eres estudiantes? Así puedes obtener la tarjeta SUVE del Metro de Caracas: requisitos para menores de edad

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Transporte consolidó el uso de la tarjeta SUVE como el método exclusivo de pago para acceder a los principales sistemas de transporte masivo.

Esta medida incluye al Metro de Caracas, MetroBús, CableTren, Metro Cable, Metro Los Teques y el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), unificando así el cobro del pasaje en toda la región capital y sus alrededores.

Tres colores para cada usuario

El sistema SUVE se divide en tres modalidades según el perfil del pasajero:

Amarilla : destinada a adultos mayores y personas con discapacidad.

: destinada a adultos mayores y personas con discapacidad. Azul (Turpial) : exclusiva para estudiantes, quienes gozan de un 50% de descuento en el pasaje.

: exclusiva para estudiantes, quienes gozan de un 50% de descuento en el pasaje. Roja: dirigida al público en general.

Requisitos para estudiantes

Para obtener la tarjeta azul, los estudiantes deben cumplir con ciertos pasos:

Básica y Diversificada : presentar carnet estudiantil, constancia de estudios y asistir con el uniforme escolar. Si el alumno no tiene cédula, debe ir acompañado de su representante.

: presentar carnet estudiantil, constancia de estudios y asistir con el uniforme escolar. Si el alumno no tiene cédula, debe ir acompañado de su representante. Universitarios (Pregrado): Consignar carnet estudiantil vigente y constancia de estudios.

Para facilitar la compra, el personal acepta pagos a través de biopago, efectivo en bolívares y divisas calculadas a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

¿Qué hacer en caso de pérdida?

Si un usuario pierde su tarjeta, la prioridad es proteger su saldo y datos personales. El primer paso es ingresar a la aplicación SUVE para inhabilitar el plástico.

Posteriormente, debe acudir a la estación más cercana con su cédula de identidad, informar al personal sobre el extravío y solicitar la reposición para vincular una nueva tarjeta a su cuenta personal.

Se recomienda a todos los ciudadanos descargar la aplicación oficial SUVE, la cual permite consultar el saldo disponible y gestionar la seguridad del dispositivo. Para dudas adicionales, el Metro de Caracas mantiene activos sus puntos de atención al cliente en las estaciones y sus canales oficiales en redes sociales.

Visita nuestras secciones: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube