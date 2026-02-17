Año Nuevo Lunar en China: el Caballo de Fuego desata festividad y grandes banquetes

Suscríbete a nuestros canales

El Año Nuevo Lunar en China marca el comienzo de la celebración más importante del calendario tradicional chino.

Cabe destacar que esta fecha no es fija, ya que depende del calendario lunar y suele ubicarse entre el 20 de enero y el 21 de febrero. En 2026, el festejo inicia hoy 17 de febrero y se extenderá hasta el 3 de marzo. Durante estas semanas, millones de personas participan en rituales que simbolizan renovación y prosperidad.

El Caballo de Fuego como símbolo del 2026

El año 2026 está regido por el Caballo de Fuego, uno de los signos más dinámicos del zodiaco oriental.

El caballo representa energía, libertad y determinación, mientras que el elemento fuego aporta intensidad y liderazgo. Dentro del horóscopo chino existen 12 animales que se alternan anualmente en un ciclo continuo. Entre ellos destacan:

Rata

Buey

Tigre

Conejo

Dragón

Serpiente

Caballo

Cabra

Mono

Gallo

Perro

Cerdo

Tradiciones familiares y grandes banquetes

La víspera del Año Nuevo Lunar se centra en la tradicional cena familiar. Este encuentro suele realizarse en la casa del integrante de mayor edad y simboliza respeto por los ancestros y unidad familiar.

Las mesas se llenan de platos típicos, mientras el color rojo predomina en la decoración como señal de buena fortuna. También se entregan sobres rojos con dinero, conocidos como hongbao, como deseo de prosperidad.

Uno de los aspectos más impactantes de esta celebración es el desplazamiento masivo de personas dentro de China. El fenómeno, conocido como “chunyun”, moviliza a cientos de millones de ciudadanos que regresan a sus ciudades natales.

Las autoridades registran cifras récord en carreteras, estaciones y aeropuertos. Este flujo convierte al Año Nuevo Lunar en el mayor movimiento humano anual del mundo.

Significado cultural y espiritual

Más allá de los festejos, el Año Nuevo Lunar representa un momento de reflexión y renovación.

El Caballo de Fuego impulsa un período asociado con decisiones firmes y avances personales. Esta etapa concluirá el 6 de febrero de 2027, cuando comenzará el año de la Cabra.

