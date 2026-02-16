Otro grupo de venezolanos repatriados desde Miami llegan al país este 16 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 16 de febrero, un total de 110 venezolanos regresaron al país a bordo de un vuelo procedente de Estados Unidos (EE.UU.), de acuerdo con la información publicada en las redes sociales del Ministerio para Interior y Justicia y de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

"Hoy lunes de Carnaval, 16 de febrero, arribó otro vuelo con venezolanos y venezolanas que regresan a su tierra. 110 personas llegaron a Venezuela desde los EEUU, de los cuales 3 eran niños y niñas felices de llegar a este hermoso país", expresa el comunicado.

De igual manera, las autoridades dieron la bienvenida a los retornados. "Seguimos comprometidos con el retorno seguro de cada venezolano".

Otro vuelvo

Un grupo compuesto por 109 venezolanos retornó al país por medio de este plan del Gobierno venezolano en pasado viernes 13 de febrero, en la aeronave identificada con matrícula N642VA y perteneciente a la aerolínea Global Crossing.

Con esta nueva jornada, la Gran Misión Plan Vuelta a la Patria continúa brindando apoyo logístico a los venezolanos que enfrentaban dificultades en el exterior, facilitando su retorno al país en condiciones seguras.

