Nuevos requisitos de SNAP: descubre las 3 excepciones que te dan más dinero

El panorama de la asistencia alimentaria en Estados Unidos ha cambiado de manera notable en este 2026. Con los ajustes anuales por el Costo de Vida (COLA) y las nuevas regulaciones federales, millones de personas que reciben el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) están notando variaciones en sus depósitos mensuales.

A pesar de que el "abismo del hambre" sigue siendo una preocupación para muchos tras la pandemia, hay grupos específicos que ahora califican para recibir montos más altos o beneficios ampliados.

A continuación, te contamos quiénes son los protagonistas de estos aumentos y las razones legales que los respaldan.

Ajuste por inflación de beneficios SNAP: los nuevos montos máximos

A partir del 1 de octubre de 2025, y con plena vigencia en febrero de 2026, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha decidido aumentar las asignaciones máximas.

Este ajuste tiene como objetivo ayudar a mitigar el aumento de precios de la canasta básica.

Por ejemplo, en los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia, una familia de cuatro personas ahora puede recibir hasta $994 al mes.

En áreas donde el costo de vida es más alto, como Alaska y Guam, estas cifras son considerablemente mayores, llegando hasta $1.465 para el mismo tamaño de hogar en Guam, según los últimos informes de la oficina de Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS).

¿Quiénes reciben más ayuda este año?

No todos los beneficiarios obtienen la misma cantidad; el monto final depende de los ingresos netos y las deducciones permitidas. Sin embargo, ciertos grupos están logrando maximizar su asistencia:

Adultos mayores y personas con discapacidad: Los hogares que incluyen a miembros mayores de 60 años o con discapacidades certificadas tienen límites de activos más flexibles ($4.500 en lugar de los $3.000 del resto).

Además, pueden deducir gastos médicos que superen los $35 mensuales, lo que reduce su ingreso neto y aumenta su beneficio de SNAP.

Aquellos que destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler y servicios básicos pueden ver un aumento automático en sus cupones.

El límite de la deducción por gastos de vivienda excesivos ha aumentado a $744. Aquellos que destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler y servicios básicos pueden ver un aumento automático en sus cupones. Personas sin hogar: La deducción específica para refugios y gastos de subsistencia para personas sin vivienda ha subido a $198.99, facilitando el acceso a alimentos preparados en establecimientos autorizados.

Nuevos requisitos y excepciones críticas

La Ley de Responsabilidad Fiscal ha traído consigo cambios importantes que los beneficiarios deben tener en cuenta para no perder su ayuda.

En la actualidad, los adultos de entre 18 y 64 años (anteriormente hasta los 54) que no tienen dependientes deben cumplir con 80 horas mensuales de trabajo o capacitación para poder mantener el beneficio por más de tres meses.

Sin embargo, fuentes como el portal oficial USA.gov y Feeding America subrayan que hay grupos que están exentos de estas reglas laborales y que también pueden acceder a servicios de emergencia:

Veteranos de guerra.

Personas sin hogar.

Jóvenes que han salido del sistema de acogida hasta los 24 años.

Consejos para optimizar el beneficio SNAP

Para asegurarte de que estás recibiendo la cantidad máxima permitida, las autoridades sugieren que actualices de inmediato cualquier cambio en tu hogar.

Reportar un aumento en el alquiler o nuevos gastos de cuidado infantil puede marcar la diferencia entre recibir el beneficio mínimo y obtener una asignación completa.

Las familias que aún enfrentan dificultades pueden recurrir a programas complementarios como el WIC (para mujeres, bebés y niños) o los programas de comidas escolares gratuitas, que a menudo otorgan elegibilidad automática a quienes ya tienen una tarjeta EBT.

