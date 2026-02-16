Detalles

Caso Epstein: informes modificados eliminan menciones al hermano del rey Carlos III

A pesar de los cambios en los documentos, la investigación sobre Epstein continúa activa en Estados Unidos, con múltiples demandas civiles y revisiones de pruebas.

Por Jessica Molero
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 11:57 am
Príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra
Foto: Cortesía

 

Recientes reportes del tabloide británico The Sun indican que varios documentos del caso Jeffrey Epstein han sido modificados para eliminar referencias directas al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra

Dichas modificaciones se realizaron semanas después de que la correspondencia electrónica obtenida por el Departamento de Justicia mostrara múltiples alusiones al duque de York, según mencionó Univisión.

Documentos y correos afectados

Entre los archivos que sufrieron cambios se encuentran:

  • Un correo de Epstein dirigido a una mujer rusa identificada como Irina, en el que se mencionaba un encuentro con Andrés en agosto de 2010.

  • Mensajes donde Epstein describía a mujeres y coordinaba posibles visitas al Reino Unido.

Hasta el momento, no está claro quién autorizó los cambios ni si fueron resultado de alguna solicitud formal del príncipe Andrés o de su equipo legal. Tampoco se ha confirmado si la censura obedeció a motivos de privacidad, estrategia legal o revisión del Departamento de Justicia.

El príncipe Andrés ha negado de manera constante cualquier participación en actividades ilegales vinculadas al caso Epstein.

Expertos legales señalan que estas modificaciones podrían afectar la claridad de los casos y limitar el acceso público a información relevante sobre figuras de la realeza.

El caso también ha reavivado la discusión sobre la influencia de personas poderosas en procesos judiciales, especialmente en investigaciones que involucran tráfico y abuso sexual.

Lunes 16 de Febrero - 2026
