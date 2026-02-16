Clima

Inameh: estas son las regiones que deben prepararse para la lluvia este lunes 16 de febrero

El monitoreo meteorológico continuará durante la jornada para actualizar cualquier cambio en las condiciones del clima.

Por Jessica Molero
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 08:48 am
inameh cielo nublado
Foto: Cortesía

 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes 16 de febrero se esperan precipitaciones en varias regiones del país, especialmente en zonas del sur y occidente venezolano. 

El organismo detalló que a las 8:00 de la mañana se registraban áreas nubladas con lluvias dispersas en distintos estados.

Mientras tanto, en buena parte del territorio nacional predomina el cielo parcialmente nublado, con intervalos despejados en algunas ciudades. Sin embargo, el pronóstico puede variar conforme avancen las horas.

Regiones que deben prepararse para la lluvia

De acuerdo con el reporte oficial, las siguientes zonas presentan mayor probabilidad de precipitaciones:

  • Sur del estado Bolívar

  • Amazonas

  • Sectores de Lara y Portuguesa

  • Oeste de Barinas

  • Sur y oeste de Apure

  • Estados andinos: Mérida, Táchira y Trujillo

  • Zulia

 

Condiciones en el resto del país

El Inameh señaló que otras regiones del país mantendrán condiciones más estables. Predominará el cielo parcialmente nublado y períodos de sol, sin descartar lloviznas aisladas en horas específicas.

 

