¿Cuánto cuesta ir a Disney en 2026? Todo sobre el nuevo Boleto Mágico para hispanos

Suscríbete a nuestros canales

Walt Disney World Resort confirmó la extensión de su aclamado "Boleto Mágico de 4 Parques", una oferta creada exclusivamente para residentes de Latinoamérica que elimina las complicaciones logísticas y reduce los costos de entrada.

Con esta medida, Disney busca atraer a miles de familias que desean explorar sus 110 km2 de magia (un área del tamaño de San Francisco) con la libertad de no tener que programar cada paso con meses de antelación.

El pase libre: 4 días, 4 parques, 0 reservaciones

La gran ventaja de este boleto es la flexibilidad total. A diferencia de las entradas estándar, este pase especial permite a los viajeros latinos olvidarse del sistema de reservas previas:

Alcance: Incluye una entrada a cada parque temático: Magic Kingdom , EPCOT , Disney’s Animal Kingdom y Disney’s Hollywood Studios .

Sin restricciones: No tiene fechas bloqueadas y el precio es el mismo para adultos y niños.

Vigencia: Las ventas estarán abiertas hasta el 27 de septiembre de 2026 , con precios que inician desde los $436 USD para nuevas fechas de llegada.

Exclusividad: Solo disponible para residentes de Latinoamérica, con verificación de elegibilidad al momento de la compra en línea o con distribuidores autorizados.

Un recorrido por la magia de 2026

Cada parque ofrece una experiencia única, diseñada para diferentes edades y gustos:

Magic Kingdom: El corazón del resort, hogar del Castillo de Cenicienta y los clásicos desfiles. Ideal para los más pequeños y los nostálgicos. EPCOT: Un viaje por la cultura global y la innovación tecnológica. Sus cuatro nuevos vecindarios ofrecen desde gastronomía internacional hasta la exploración del legado de Walt Disney. Disney’s Hollywood Studios: La parada obligatoria para los fans de Star Wars: Galaxy’s Edge y Toy Story Land. Es el epicentro del cine y la acción. Disney’s Animal Kingdom: Una mezcla perfecta entre un safari real y la fantasía de Pandora – The World of Avatar.

¿Por qué hospedarse dentro de Disney?

Para aprovechar al máximo este boleto, los expertos recomiendan utilizar los más de 30 hoteles temáticos del complejo. Los huéspedes disfrutan de beneficios estratégicos:

Entrada temprana: Acceso a los parques 30 minutos antes que el público general.

Transporte gratuito: Uso ilimitado del monorriel, barcos, autobuses y el teleférico Disney Skyliner .

Inmersión total: Desayunos con personajes y ambientes que mantienen la magia incluso después de salir de los parques.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube