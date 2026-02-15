Cazzu y Bad Bunny en el escenario: así sonó “Con Otra”, canción vinculada a Ángela Aguilar

Suscríbete a nuestros canales

La cantante argentina Cazzu sorprendió nuevamente a sus seguidores al subir al escenario junto a Bad Bunny en el Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires.

La presentación coincidió con el Día del Amor y la Amistad, y reunió a miles de fanáticos que disfrutaron de una noche cargada de música urbana y colaboraciones especiales.

Desde que se anunció su participación, los fanáticos manifestaron entusiasmo en plataformas digitales, compartiendo reacciones, fotos y memes relacionados con su actuación.

La cantante fue vista ensayando en el espacio denominado La Casita, dentro del espectáculo, lo que aumentó la anticipación entre los asistentes. La noticia sobre su aparición oficial se convirtió en tendencia entre los seguidores del trap y el reguetón.

Interpretación conjunta de “Loca”

Durante la velada, Cazzu y Bad Bunny interpretaron juntos “Loca”, un tema que ha marcado la carrera de la argentina.

La colaboración en vivo fue recibida con euforia por el público y consolidó la presencia de Cazzu en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica. Otros exponentes del trap latino también participaron, sumando un ambiente de fiesta y energía que se mantuvo durante toda la presentación.

Cazzu canta “Con Otra”

Tras la colaboración, Cazzu tomó protagonismo para interpretar en solitario “Con Otra”, incluido en su disco Latinaje.

La interpretación se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto, destacando tanto la fuerza vocal de la artista como la letra, que aborda temas de desamor, infidelidad y triángulos amorosos, generando debate entre los fanáticos.

Parte del interés por la canción se relaciona con rumores sobre su conexión con Christian Nodal y Ángela Aguilar.

