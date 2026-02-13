¡Ahora sí está confirmado! Isabella Ladera y Hugo García avanzan en su relación y así lo anunciaron

Suscríbete a nuestros canales

La creadora de contenido Isabella Ladera sorprendió este 13 de febrero al confirmar públicamente que está embarazada de su pareja, el deportista y figura mediática Hugo García. La noticia, largamente especulada tras varias pistas y publicaciones en redes, se hizo oficial con un emotivo video donde la pareja celebra la llegada de su primer hijo en común y muestra la ecografía del bebé.

En la grabación compartida por ambos en sus cuentas de Instagram, aparece la modelo luciendo su vientre y recibiendo el cariño de García, mientras ella escribió en la descripción “Se nos dio”.

La confirmación del embarazo llega después de semanas de rumores, especulaciones y reseñas mediáticas que relacionaban los gestos y señales de la pareja con una posible dulce espera. Ahora, con la noticia oficial, seguidores de ambos celebran la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Rumores y señales antes del anuncio oficial

Desde principios de año se especulaba sobre la posibilidad de que Isabella Ladera estuviera esperando un bebé, después de que fuera captada en Miami con un ligero cambio físico que muchos interpretaron como una “pancita” de embarazo. Estas imágenes generaron un intenso debate en redes sobre su estado, aunque en ese momento ni Ladera ni García confirmaron nada de manera oficial.

Las reacciones de los seguidores fueron diversas, algunos señalando que la influencer lucía diferente y la inquietud mediática también se intensificó con declaraciones de la madre de Hugo García, quien expresó su ilusión ante la idea de convertirse en abuela si se confirmaba la noticia.

Celebración del embarazo y detalles compartidos

El anuncio definitivo incluyó fotografías y videos donde Isabella y Hugo aparecen juntos, ella abrazándolo a él mientras muestra a la cámara la ecografía del bebé en camino. El mensaje que acompañó la publicación, “Mitad tuya, mitad mía, nuestra”, fue interpretado como una declaración de amor y compromiso compartido en esta nueva etapa.

La pareja también compartió imágenes en las que se ve a García acariciando el vientre de Ladera, gesto que conmovió a sus seguidores y se volvió viral en plataformas como Instagram y TikTok. Estos clips reforzaron la noticia y permitieron que los fanáticos se sintieran parte del anuncio, reaccionando con mensajes de felicitaciones y apoyo.

Aunque aún no han revelado detalles específicos sobre cuántos meses de embarazo tiene Isabella ni el sexo del bebé, algunos reportes indican que el nacimiento podría ocurrir entre abril y mayo, lo que indicaría que la influencer se encuentra en una etapa avanzada de su gestación.

Reacciones en redes

La confirmación del embarazo de Isabella Ladera y Hugo García rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales y en programas de entretenimiento. Seguidores de la influencer celebraron con mensajes de cariño, palabras de apoyo y buena vibra ante la noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Usuarios compartieron sus propias teorías, algunas basadas en publicaciones anteriores, mientras otros recordaron momentos de la relación de la pareja que sugerían que estaban construyendo un futuro juntos. La reacción en plataformas digitales incluyó desde humor y memes hasta reflexiones emotivas por parte de quienes siguen la vida de Ladera desde hace años.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube