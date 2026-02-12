Diveana presenta su nuevo sencillo "Disgustada"

Suscríbete a nuestros canales

Diveana publicó su más reciente sencillo "Disgustada" durante febrero de 2026. La canción fue producida por Yasmil Marrufo y escrita por María Elena Faría, conocida como Melefa.

Producción musical

El tema combina ritmos de lambada y bachata. Yasmil Marrufo realizó los arreglos musicales en teclados, guitarras y bajo. Anderson Quintero participó en la percusión con congas y bongó.

Marrufo declaró: "Diveana es una artista con la que he trabajado. El resultado es un trabajo que esperamos tenga recepción del público. Ella merece el esfuerzo para que este tema sea difundido".

Composición

La canción fue escrita por María Elena Faría, compositora representada por la editorial J&N Publishing. Sobre el proceso creativo, Faría explicó:

"La inspiración surge de situaciones que ocurren en relaciones largas donde puede aparecer la monotonía. Desde que escribí el tema, consideré que la voz de Diveana era adecuada para interpretarlo por su capacidad vocal".

Videoclip

El video fue grabado en Weston, Florida, en un establecimiento llamado Puerto Pacífico. La dirección estuvo a cargo de Juan Carlos Daboin. Yasmil Marrufo participa en el audiovisual junto a Diveana y otras figuras femeninas.

Daboin señaló: "La grabación se realizó de forma espontánea. Estoy satisfecho con el trabajo realizado y agradecido por la oportunidad de colaborar en este proyecto".

"Disgustada" se encuentra disponible en plataformas de streaming. El video oficial puede ser visto en el canal de YouTube de la artista.

