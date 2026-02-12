Shakira ofrecerá concierto gratuito en la playa de Copacabana

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Shakira ofrecerá el próximo 2 de mayo un concierto gratuito en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro, un espectáculo como el que dio Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, que se espera repetir con la asistencia de al menos un millón de personas.

La noticia fue confirmada por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes en un mensaje en sus redes sociales, con partes de una presentación de la artista colombiana, en medio de especulaciones sobre la atracción de la próxima edición del evento ‘Todo el mundo en Río’. En la lista de artistas que tienen en cuenta para este espectáculo brasilero, también figuran estrellas como Justin Bieber, Britney Spears y U2, para otras ediciones.

El año pasado este famoso espectáculo estuvo a cargo de Lady Gaga, con un concierto multitudinario y gratuito en Copacabana que duró unas dos horas y congregó a 2,1 millones de personas, según estimaciones oficiales. Y en el 2024 fue la cantante Madonna la primera en formar parte del evento ‘Todo el mundo en Río’, que promete superarse cada año e impulsar el turismo y la economía en Brasil.

