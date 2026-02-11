¡Continúan las polémicas! Congresistas republicanos piden investigar a Bad Bunny tras su presentación en el Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

A tres días del histórico espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl, la controversia política escala al ámbito regulatorio. Los representantes Randy Fine (Florida), Andy Ogles (Tennessee) y Mark Alford (Misuri) han presentado cartas y solicitudes formales ante la FCC y el Comité de Energía y Comercio de la Cámara Baja para que se investigue si la presentación del artista puertorriqueño constituyó una transmisión "indecente" e "ilegal".

Los denunciantes y sus acusaciones

El congresista Randy Fine envió el 10 de febrero una carta al presidente de la FCC, Brendan Carr, exigiendo "una investigación completa e inmediata" contra la NFL, NBCUniversal y Bad Bunny. En su escrito, Fine calificó el espectáculo como "basura woke" y afirmó que contenía "múltiples instancias de lenguaje explícito o contenido sexualmente sugestivo".

Fine señaló específicamente fragmentos de las canciones "NUEVAYoL" y "Safaera". Sostuvo que frases como "El perico es blanco" y "El tusi es rosita" constituyen una apología al consumo de drogas. "En Estados Unidos, nuestras leyes no son sugerencias. Sin importar el idioma extranjero que hables, debes cumplirlas", escribió el legislador. Su carta también solicitó "acción dramática, incluyendo multas y revisión de licencias de transmisión".

Por su parte, Andy Ogles envió una misiva al Comité de Energía y Comercio exigiendo una "investigación formal del Congreso" sobre el conocimiento previo de la NFL y NBC sobre el contenido del show. Ogles describió la presentación como "pura obscenidad" y afirmó que los niños fueron "forzados a soportar exhibiciones explícitas de actos sexuales homosexuales, mujeres contoneándose provocativamente y Bad Bunny agarrándose la entrepierna".

Mark Alford comparó el espectáculo con el incidente de Janet Jackson en 2004 y sugirió que "podría ser peor que el mal funcionamiento del vestuario". Alford admitió no hablar español con fluidez —"sé pedir dónde está el baño"— pero afirmó que las letras traducidas eran "muy perturbadoras".

La verificación que contradice a los denunciantes

Medios como USA TODAY Network verificaron con periodistas de habla hispana la transmisión completa del show. Los reporteros confirmaron que muchas de las letras explícitas citadas por los congresistas no fueron cantadas durante la presentación. Bad Bunny omitió o murmuró los fragmentos más explícitos durante los 13 minutos de su actuación.

Un transcriptor de la base de datos Genius confirmó que, si bien las canciones originales contienen lenguaje explícito, el artista modificó la interpretación para la transmisión en cadena nacional. Ninguna de las palabras señaladas por Fine fue pronunciada de forma clara o completa durante el show.

Reacciones cruzadas dentro del mismo partido

Las solicitudes de investigación no han recibido respaldo unánime. Figuras conservadoras criticaron públicamente a Fine por priorizar este tema. Bonchie, colaborador de la publicación derechista RedState, escribió: "Esta mayoría republicana es un chiste absoluto. Totalmente inútil y obsesionada con la irrelevancia".

Kimberly Ross, columnista del Washington Examiner, calificó la petición como "conservadurismo estúpido". Christina Pushaw, funcionaria de la administración DeSantis, cuestionó: "No entiendo a la gente que busca traducciones de letras explícitas de Bad Bunny para indignarse, pero no tiene problema con Nicki Minaj, cuyas canciones son igualmente explícitas... en inglés".

Candace Owens, comentarista de ultraderecha, instó a su movimiento a reconocer que "perdieron la narrativa del Super Bowl" y que Bad Bunny tuvo "una actuación objetivamente exitosa, te guste o no".

El contraste con la recepción popular y demócrata

Mientras los congresistas republicanos solicitan investigaciones, el espectáculo de Bad Bunny promedió 134 millones de espectadores, convirtiéndose en el show de medio tiempo más visto en la historia. El evento alternativo organizado por Turning Point USA, encabezado por Kid Rock, alcanzó 6.1 millones de vistas.

Políticos demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez, Gavin Newsom y Jim McGovern defendieron la presentación. Newsom escribió: "Gracias @sanbenito por tomar el escenario de California y usar tu voz en el #SuperBowlLX. Un momento hermoso. Juntos, somos Estados Unidos".

La NFL emitió un comunicado tras la presentación: "Lo único más poderoso que el odio es el amor".

Hasta el momento, la FCC no ha confirmado si iniciará la investigación solicitada. NBCUniversal y la NFL tampoco han emitido declaraciones oficiales sobre las cartas enviadas por los congresistas.

